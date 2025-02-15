填海修例被憂失司法制衡 甯漢豪：現制一直行政決定

保護海港協會副主席徐嘉慎表示，現行做法是政府提出填海，由法院裁定合法性，修例令政府取代法院，裁定自己提出填海計劃有否凌駕性公眾需要，違反「不能成為自己案中法官」的自然正義原則，更形容修例是「對政制與法治的考驗（our system of government and rule of law are on trial）」。徐質疑下屆政府想大規模填海，將失制衡。

甯漢豪反駁，制度上一直是行政機關做決定，若社會反對才會經司法覆核交法院裁定，把機制寫入條例是想「體現政府承擔」，有法可依。

有憂削公眾參與 稱修例將納入制度

新思維副秘書長彭意婷稱，日後非大型填海計劃取消凌駕性公眾需要的要求，只需循一般諮詢程序，恐削弱公眾參與，建議當局設具約束力公眾諮詢機制、由專業人士組成獨立諮詢委員會，以及更清晰的審批準則。

甯漢豪回應稱，修例把公眾參與納入法定制度，將透過行政指引，要求政府部門或倡議者諮詢海濱事務委員會、相關區議會及持份者，並網上通報相關建議；財政司長批准豁免容許施工後，每年須向立法會事務委員會交報告，公開已審批個案。