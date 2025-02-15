男警被蓋嬰虐兒囚14月 官：助入睡說法不合理

被告蔣定邦（42歲）案發時為警員，被控2018年12月1日至翌年2月19日間，在觀塘油翠苑某單位虐待男嬰蔣天晴。

暫委裁判官莊靜慧裁決稱，被告涉8次將被子蓋過男嬰頭部，每次介乎14秒至108分鐘。被告抗辯理由是被子用於遮光以助男嬰入睡，以及男嬰死前曾服藥，缺氧是藥物過敏徵狀之一。莊官拒納被告說法，稱家居鏡頭攝錄到即使開燈下男嬰仍能入睡，相反男嬰被被蓋頭後43分鐘內哭聲不絕，被告在不耐煩下想讓男嬰哭到累就自然入睡。

求情稱致婚姻破裂 官：八度虐兒需加刑

莊官又稱，被告起初用薄被蓋過男嬰頭部，但男嬰甩開，可見男嬰不欲被被子蓋頭，惟換來被告將成人被子蓋過男嬰頭部。男嬰雙腳掙扎，但雙腳露於被外無法踢動被子，小手不足以撐起被子，哭喊加快被內氧氣消耗，置身漆黑、動彈不得乃至缺氧的環境中，構成身心壓力及不舒適。

莊官稱，被告沒設定鬧鐘便安然入睡，即使他主觀認為男嬰不會有呼吸困難，但故意將被子蓋過男嬰的頭，令男嬰承受不必要苦楚，裁定罪成。

辯方代表大律師杜浩成求情稱，事件令被告婚姻破裂，其妻帶同子女移居英國及正與被告辦理離婚，又稱被告當警察打擊罪案，法庭裁定他虐兒與其職業相違，並形容本案在同類案件屬輕微，用被蓋頭的行為「過程中唔係咁理想」，莊官回應「所以先要有大人被同嬰兒被嘅分別」。

莊官判刑稱，本案為一場不幸事件，法庭亦接納被告平日愛護男嬰，但不等於他不會犯錯。本案情節嚴重，男嬰亦受到嚴重苦楚，即使沒有證據其死因與本案有關，但是本案引伸出後續事件，判監無可避免。被告有違父親的誠信、涉及共8次虐兒行為、對象是無力反抗的嬰孩，需加刑3個月，考慮他自責及婚姻破裂，酌情減刑1個月，判囚14個月。

【案件編號：KTCC 1219/24】