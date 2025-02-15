輔導團體：短期杜絕太樂觀 學校可設三層識別機制

青協加強外展 稱近月多校邀講座

青年違法防治中心去年起處理近百宗與太空油相關個案。文習武認為昔日刑罰太輕，部分人在街頭及港鐵等吸食，料修例後加強阻嚇力。至於會否擔心毒販出售其他不受規管但效果相若的毒品，他稱毒品市場常出現不同「潮流」，不排除日後有其他毒品興起，故會加強外展工作，包括在社交網站及交友平台等辨識懷疑個案，協助吸食者認識太空油禍害。他透露，近月接獲很多學校邀請舉辦講座，分享吸食太空油影響；而中心亦計劃在中環等旺區加強短片宣傳。

昨在港台節目《千禧年代》上，伍家順提到很多年輕人圈子已傳播購買及吸食太空油等信息，相信立法後仍有人鋌而走險販毒，正如白粉禁止半世紀仍是最多人吸食毒品之一，但認為立法利多於弊，樂見政府與業界合作，是次立法速度亦算快。建議學校設立三層評估機制，分別是進行預防宣傳教育，另針對行為偏差的高危者、舉例吸食電子煙或欺凌其他同學的人或有更大吸毒可能，以及正吸毒個案，經家長及教師識別後方可不同程度地介入。