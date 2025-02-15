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港聞二

依托咪酯刊憲列毒品 2萬警已受訓用太空油試紙

【明報專訊】新興毒品「太空油」日漸盛行，禁毒處去年錄得300宗太空油吸食個案。警方上月引入快速檢測工具，禁毒專員李基舜昨透露，截至上月兩萬名警員經受訓可使用快測工具，相信令吸食太空油情况「無所遁形」。政府昨刊憲，即日起將太空油主要成分依托咪酯及3種類似物列為毒品。李相信立法可加強打擊太空油的阻嚇力，毒販最高可判終身監禁，執法機構獲更大權力向法庭申請充公販毒得益；若毒犯利用年輕人販毒，執法機構可要求法庭加刑。

昨日刊憲的《危險藥物條例》修訂令，將太空油主要成分依托咪酯及3種類似物美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯納入管制。警方上月18日起引入快速檢測工具，一旦懷疑煙彈屬太空油，便會以檢測棒拭擦電子煙吸氣口及注入口，辨識有否太空油殘餘物。警方昨回覆查詢稱，快測工具能測試到依托咪酯及上述3種類似物，檢取懷疑「太空油毒品」後會交由政府化驗所化驗。

快測至今拘5人 3類似物同規管免變原料

李基舜昨在港台《千禧年代》稱，引入快測「有實效」，至今以試紙在5宗個案共拘捕5人，認為具阻嚇；相比以往未必容易知道電子煙是否含太空油成分，加上由政府化驗所化驗較耗時和涉及繁複程序，形容快測令太空油「無所遁形」。

日後美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯均納入《危險藥物條例》管制。李基舜解釋，過往政府化驗「太空油毒品」時曾驗出上述類似物，立法是為免毒販伺機將相關化學物加入太空油向年輕人推銷。他說，相關化學物具麻醉作用，以往有獸醫應用，當局諮詢獸醫意見後發現影響微乎其微，故一併將相關化學物納入條例，做到「防患於未然」。

醫院藥劑師學會長蘇曜華昨受訪時提到，美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯的化學結構與依托咪酯相似，進入人體會產生相同反應，令吸食者意識模糊、肌肉痙攣，長期吸食更會導致皮膚變黑及內分泌失調；其中丙帕酯有獸醫用作麻醉，惟業界有其他替代品，相信不會對獸醫構成影響。

75%吸食者21歲以下 月底入校宣傳

根據保安局數據，去年300宗呈報吸食「太空油」個案中，21歲以下有226人，佔整體逾75%。李基舜估計，針對年輕人好奇、願接觸新事物的個性，毒販將年輕人視為販毒目標，而太空油以電子煙作吸食工具，毒販「聰明」地加入水果口味，令毒品更易入口。至於會否擔心太空油轉趨「地下化」，他稱本港吸毒從來都是隱蔽，並非通街有人吸毒，立法後當局會加強求助熱線宣傳，戒毒組織會加強外展協助吸食者戒毒。

因應有學生在校園吸食太空油，保安局禁毒處和教育局本月底舉辦反太空油毒品周，透過禁毒影片及講座等，在學校宣傳太空油禍害。李基舜稱，立法只是第一步，令好奇的年輕人提高警戒。李期望月底舉行的反太空油毒品周可令相關硬知識「入腦」，讓年輕人自覺抗拒毒品，在校內營造抗拒太空油的氛圍及朋輩壓力。

相關字詞﹕保安局 危險藥物條例 禁毒處 太空油

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