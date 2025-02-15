1月旅客按年增24% 疫後單月新高

內地客亦創新高

外地客連續3個月破百萬

旅發局最新數據顯示，短途市場旅客量約59.1萬人次，長途市場約27.6萬人次，按年各錄逾兩成升幅；菲律賓、印尼、台灣、韓國、澳洲等訪港旅客人次均較去年同期增加至少三成，新市場旅客則有共約5萬人次（見表）。

翻查資料，本港農曆新年期間的旅客量較疫前仍有差距，2019年1月旅客約678.4萬人次，內地客佔約554.3萬人次，當時短途客約80.3萬人次，長途客約40.7萬人次。

旅促會料今年增一成

據局方早前公布初步數據，2024年全年旅客逾4450萬人次，按年升31%，回復至2018年的68%。旅遊促進會總幹事崔定邦向本報表示，相信旅客可持續增加，並引述當局估算稱2025年旅客可增約10%至15%。

至於非內地旅客的增加，崔定邦稱旅發局在外地有不少宣傳，因此東南亞、台灣、日本及韓國旅客均有增加，部分增幅甚至較內地更高；本港農曆新年舉辦多項盛事活動，吸引更多人訪港，亦進一步推高數字。