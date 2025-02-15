1月旅客按年增24% 疫後單月新高

【明報專訊】旅發局昨日公布1月訪港旅客初步數據，旅客人次約474萬，較去年1月增24%，當中內地旅客有372.6萬人次，按年增25%，兩項數據均創新冠疫情後單月訪港旅客量新高。另外，非內地旅客人次接近102萬，屬連續3個月單月非本地旅客突破100萬人次。
內地客亦創新高
外地客連續3個月破百萬
旅發局最新數據顯示，短途市場旅客量約59.1萬人次，長途市場約27.6萬人次，按年各錄逾兩成升幅；菲律賓、印尼、台灣、韓國、澳洲等訪港旅客人次均較去年同期增加至少三成，新市場旅客則有共約5萬人次（見表）。
翻查資料，本港農曆新年期間的旅客量較疫前仍有差距，2019年1月旅客約678.4萬人次，內地客佔約554.3萬人次，當時短途客約80.3萬人次，長途客約40.7萬人次。
旅促會料今年增一成
據局方早前公布初步數據，2024年全年旅客逾4450萬人次，按年升31%，回復至2018年的68%。旅遊促進會總幹事崔定邦向本報表示，相信旅客可持續增加，並引述當局估算稱2025年旅客可增約10%至15%。
至於非內地旅客的增加，崔定邦稱旅發局在外地有不少宣傳，因此東南亞、台灣、日本及韓國旅客均有增加，部分增幅甚至較內地更高；本港農曆新年舉辦多項盛事活動，吸引更多人訪港，亦進一步推高數字。