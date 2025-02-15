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港聞

港聞二

岑浩輝訪港 李家超：將拓「聯線同遊」

【明報專訊】澳門特首岑浩輝昨日率團訪港與特首李家超等本港官員會面。李家超表示，本港會與澳門共同拓展港澳「聯線同遊」市場，並與大灣區城市打造灣區旅遊品牌。岑浩輝感謝香港長期以來對澳門發展的支持，稱兩地發展定位及要素不同，但互補性強，在既有基礎進一步加強合作，將成就更大發展。

岑盼加深中醫藥合作

李家超形容港澳同為大灣區中心城市，可優勢互補、共同參與及推動大灣區建設，且同為特區，同享一國兩制優勢，形容兩地情同兄弟，經貿、人文交流密切。他又形容港珠澳大橋拉近兩地距離，促進交流互通。

與會者包括政務司長陳國基、財政司長陳茂波、政制與內地事務局長曾國衞、創科局長孫東、運輸及物流局長陳美寶、文體旅局長羅淑佩等。澳門政府代表團則包括行政法務司長張永春、經濟財政司長戴建業、運輸工務司長譚偉文等。

會面前岑浩輝一行先參觀科學園和香港故宮文化博物館。岑說，「中醫藥大健康和高新技術」都是澳門重點推動的產業，亦努力打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地，期望港澳可持續加深相關合作。

另外，李家超同日與廣州市委書記郭永航會面，就加深港穗合作交流。李說，兩地是大灣區的中心城市，香港與廣州優勢互補，共同推進港穗高水平合作和大灣區高質素發展，「為國家作出新的更大貢獻」。

相關字詞﹕大灣區 岑浩輝 李家超

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