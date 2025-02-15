鄭雁雄籲中資參建北都 稱港久經磨難 「終於有中國香港樣子」

鄭雁雄稱，在港中資企業及中企協會是建設香港的重要持份者，期望他們堅持守正創新及銳意進取，支持特區「對接國家戰略」。他希望中資企業積極參與北都建設，全力支持香港鞏固金融、航運、貿易中心地位，並堅定支持特首和特區政府依法施政。他續說，希望中資繼續在民生保障、造福市民等方面增加投入，「用看得見、摸得着的優質產品和服務，為香港市民帶來更多的獲得感、幸福感」。

稱輿論生態日趨客觀理性

鄭又讚揚本屆特區政府上任以來的工作，稱特區政府撥亂反正，轉變政治生態，管治團隊宣誓愛國愛港、輿論生態日趨客觀理性，教育等領域不斷正本清源，「久經磨難的香港，終於有了中國香港的樣子」。

李家超：中資企業對經濟作用積極

李家超致辭時回顧過去一年，稱地緣政治持續緊張，貿易保護主義有增無減，外圍環境繼續充滿挑戰，但香港經濟展現強大韌力。他提到，去年海外和內地駐港公司有9960間，屬歷史新高，當中2620間來自內地，是外來駐港公司最大來源地，展現出中資企業的實力及對香港經濟發展發揮積極作用。

李稱，政府會繼續勇於改革、創新破局，帶領工商和社會各界捉緊發展機遇，發揮香港內聯外通的力量，拓展全球經貿網絡，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，與更多新興經濟體開展合作。他續說，政府會全力投入大灣區聯動發展，推動海內外企業把握大灣區機遇。