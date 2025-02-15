鄭雁雄籲中資參建北都 稱港久經磨難 「終於有中國香港樣子」

【明報專訊】中聯辦主任鄭雁雄及特首李家超昨日出席香港中國企業協會新春酒會，兩人致辭均鼓勵中資參與北部都會區發展，李家超形容為「這將是一項有好回報的投資」。鄭雁雄另提及希望中資在增強發展動能、維持和諧穩定、保障社會民生上，在港有更大擔當作為。
鄭雁雄稱，在港中資企業及中企協會是建設香港的重要持份者，期望他們堅持守正創新及銳意進取，支持特區「對接國家戰略」。他希望中資企業積極參與北都建設，全力支持香港鞏固金融、航運、貿易中心地位，並堅定支持特首和特區政府依法施政。他續說，希望中資繼續在民生保障、造福市民等方面增加投入，「用看得見、摸得着的優質產品和服務，為香港市民帶來更多的獲得感、幸福感」。
稱輿論生態日趨客觀理性
鄭又讚揚本屆特區政府上任以來的工作，稱特區政府撥亂反正，轉變政治生態，管治團隊宣誓愛國愛港、輿論生態日趨客觀理性，教育等領域不斷正本清源，「久經磨難的香港，終於有了中國香港的樣子」。
李家超：中資企業對經濟作用積極
李家超致辭時回顧過去一年，稱地緣政治持續緊張，貿易保護主義有增無減，外圍環境繼續充滿挑戰，但香港經濟展現強大韌力。他提到，去年海外和內地駐港公司有9960間，屬歷史新高，當中2620間來自內地，是外來駐港公司最大來源地，展現出中資企業的實力及對香港經濟發展發揮積極作用。
李稱，政府會繼續勇於改革、創新破局，帶領工商和社會各界捉緊發展機遇，發揮香港內聯外通的力量，拓展全球經貿網絡，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，與更多新興經濟體開展合作。他續說，政府會全力投入大灣區聯動發展，推動海內外企業把握大灣區機遇。