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體育園最後演練 推「離場易」助分流 明日模擬要員到訪 網頁實時顯示路線需時

【明報專訊】啟德體育園下月1日開幕，園內3個場館明日（16日）最後一次演練，將動員6.3萬人，會模擬要員或外賓到訪主場館的安排，並首次推出網上平台「離場易」配合，透過人工智能技術實時分析數據，在網頁顯示人流密度、步行時間及路線等資訊。

6.3萬人參與 半數公眾

警務處副處長（行動）周一鳴昨稱，明日測試將動員6.3萬人，半數觀眾為公眾人士，是最多公眾人士參與的一次，包括曾參與設計、興建體育園的單位、相關項目的贊助商、民青局邀請的地區人士和青少年團體等，其餘參加者為公務員。演練下午3時開始，傍晚約6時結束，分為進場、活動及演練和離場3階段。首階段中，約5萬觀眾會由3時起持票到主場館，通過安檢後入場，其餘到體藝館和青年運動場的觀眾則毋須安檢。

第二階段下午約5時開始，主場館會舉行綜藝節目「啟德主場館繽Fun Day」，今次會關閉天幕，其餘兩場館的觀眾會在場內觀賞一些影片，同時「演練專責組」會模擬要員或外賓到訪主場館，測試相關配套安排，最後約於6時結束活動散場。

設3上落客點 料散場20巴士可載客

周一鳴稱，全港首個利用人工智能實時分析數據的網上平台「離場易」，是為配合體育園啟用，由跨部門演練小組成員共同推出，現時已可使用，平台提供不同散場路線的實時步行時間、人流密度及即時交通資訊，舉例路線顯示綠色即暢通、紅色則較擠擁。他指平台開發成本「有限」，但無透露具體金額。

另外，九巴日前表示，數次主場館演練後發現，宋皇臺道上落客區巴士停泊位不足。運輸署助理署長（市區）鄒炳基昨稱，兩間巴士公司今次將安排10條特別巴士線、共約50部巴士，署方備悉巴士公司的建議，今次安排3個有足夠空間的上落客點，預計散場之時已有20部巴士可載客。

鄒炳基又稱，上落客區第二期下月完工後，的士區會搬遷，屆時騰出的空間可供10架巴士停泊，即共可停泊30架，加上世運道的後備巴士停泊處亦有40部巴士的空間，認為足夠消化客量。

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