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記協春茗訂場「電力不穩」遭臨時取消 鄭嘉如：問酒店受壓否答「技術問題」 轉地點2·24辦

【明報專訊】香港記者協會原定今日於富豪香港酒店舉行的籌款春茗需延期。記協引述酒店通知，由於「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」，預訂需取消。晚宴改於2月24日在另一酒店舉行。記協主席鄭嘉如昨向傳媒稱對酒店做法可惜，理解酒店或遭受「施壓」而需找藉口取消預訂，她對晚宴最終能舉辦保持樂觀。本報昨午向酒店查詢，截稿前未獲回覆。

酒店稱「樓層漏水」

同層昨一廳鎖上一廳辦宴

記協57周年籌款春茗原定今晚在富豪香港酒店地庫1樓舉行，設拍賣環節供會員及獲邀嘉賓參與，原定約200人。記協稱，前日下午收到酒店通知，酒店發生「小型爆炸」，後再告知是由於「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」，同時附上數張相片佐證，稱需取消預訂。

記者昨晚到酒店宴會場地觀察，其中一宴會廳正準備昨晚情人節活動，另一宴會廳則用鐵鏈鎖上。

鄭：提多種應變方案均被拒

鄭嘉如稱，數月前向酒店預訂，當時有表明記協身分。至前天收到酒店通知，記協亦曾提出不同應變方案，包括改期、更改宴會廳、改變晚宴菜單、不設用膳等，全被酒店拒絕。她曾詢問酒店是否受壓，酒店稱僅屬「技術問題」，並全數退款。鄭嘉如認為，預訂受合約約束，除技術問題外理應不能無故取消預訂，估計對方是受到壓力。

她說記協是次損失不大，很容易便找到另一間酒店替代，參加者截至昨午也未要求退款，反倒是酒店已預留食材、時段等，損失可能更大。她呼籲，酒店若受壓更應向記協交代並解釋，讓記協報案。

近年記協多次舉辦的活動因場地問題需改期或取消。上月記協原定連續兩周於石門的賽馬會傑志中心舉行每年一度記協盃比賽，比賽前夕被取消租場，賽事押後至上周六及今日（8及15日），記協再申請康文署場地、跑馬地遊樂場足球場舉行，比賽前4天接獲署方告知場地需緊急維修。去年4月記協舉行籌款音樂會，同樣在最後階段宣布因「不可抗力因素」需改至網上舉行。

記協近一年多活動需臨時轉場

面對一連串活動被取消或變更，鄭嘉如形容「香港人是聰明的，很難相信幾單都是巧合……大家都不是傻」。她說，籌款春茗的新安排及場地稍後會告知參加者。

相關字詞﹕不可抗力 春茗 富豪香港酒店 記協

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