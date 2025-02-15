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火燒人案判決被指偏頗 裁判官林希維投訴不成立

【明報專訊】司法機構網頁刊登「可跟進投訴」調查結果，披露8名司法人員因審理2019年反修例案被投訴，全部不成立。就2019年11月11日馬鞍山「火燒人案」，裁判官林希維原審裁定在場粗言指罵的夫婦罪脫，惹來立場偏頗的投訴。案發至今5年多，隨着律政司上訴得直和涉案夫婦被定罪，專責法官小組認為林希維沒表達帶政治傾向性的言論，裁定投訴不成立。

原裁爆粗者罪脫 上訴後改罪成

司法機構日前公布的兩宗投訴個案中，其中一宗為時任東區法院裁判官、現為死因裁判官的林希維被指立場偏頗。案件源於馬鞍山一男子遭點火焚身，夫婦鄺耀文和陳海雲疑曾指罵男子，林希維原裁定在公眾地方內擾亂秩序行為罪脫，律政司其後提案件呈述上訴，高院原訟庭裁定得直，林希維重新考慮後裁定夫婦罪成，2023年8月各判囚5周。

小組：法律上犯錯 非偏頗

專責法官小組表示，林希維的司法決定是否得當已透過上訴程序處理，原訟庭認為林希維法律上犯錯，但無偏頗之處。綜觀審訊過程，林希維沒表達任何令人合理地認為不當或帶政治傾向的言論，行為亦沒實際或表面偏頗之處，故投訴不成立。小組提及，不同人對裁決或持不同意見，但不等同司法人員偏頗。投訴法官行為諮詢委員會和終院首席法官張舉能均認同投訴不成立。

8人涉反修例案被投訴 全不成立

根據司法機構網頁，對於性質嚴重、複雜或引起社會關注的「可跟進投訴」，司法機構或會將投訴調查結果上載供公眾查閱。截至昨晚，「對可跟進投訴的網上回應」列出10名司法人員的投訴個案，其中8人投訴牽涉反修例案，「火燒人案」是最新公布的案件。

關於反修例案的司法人員投訴全數不成立，不過在時任小學教師楊博文襲警案，專責法官小組指時任粉嶺裁判法院裁判官吳重儀犯下嚴重錯誤。吳重儀曾撤銷被告保釋、索取精神科報告，更下令被告羈押小欖精神病中心。小組表示，總裁判官應嚴詞提醒吳重儀反省處理手法，為首次有裁判官被嚴詞提醒的個案。

相關字詞﹕投訴司法人員 專責法官小組 裁判官林希維 在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪 馬鞍山 反修例事件

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