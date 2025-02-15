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九市速遞：中大深圳成立AI學院 大勢所趨 醫學院大一融入人工智能教學

【明報專訊】香港中文大學（深圳）2月13日宣布成立人工智能學院，由國際知名統計學專家范劍青教授出任院長；學院今年招生，首批學生將於9月入讀。該校醫學院外科微創機器人人工智能中心亦於同日揭幕，醫學院執行副院長徐志豪表示，這是首次有醫學院在大一開始加入人工智能教學內容，日後會與香港中文大學加強交流及共享資源。

冀與港校共享資源 突破學科界限

香港中文大學（深圳）校長徐揚生致辭稱，人工智能改變了教育對於培養人才的定義，而未來人工智能產業的發展潛力不在於產品、技術，而是取決於能否培養出足夠人才。他稱，中國的人工智能產業初具規模，有4500多間相關企業，當中2200多間在深圳，所以成立人工智能學院既是順應發展趨勢，亦是響應戰略佈局，佔盡「天時地利人和」。

校方稱，新學院以提升中國人工智能領域的教學與研究水平為目標，力爭具國際影響力的系統性原創成果，將重點培養學生電腦科學、數學、統計學和認知科學等領域的核心能力，同時鼓勵他們突破傳統學科界限，將人工智能技術應用於基礎科學、醫學、機器人、金融、商務、管理及社會等多個關鍵領域，推動技術進步與產業融合。

香港中文大學（深圳）醫學院執行副院長徐志豪指出，過去人工智能在數學、工程界應用較多，與醫療融合則是行業新趨勢，亦是未來發展潮流。他強調AI不會取代醫生的專業判斷，而是提供資料、作出提醒、協助撰寫報告等繁複工作。徐又指出，在大一開設人工智能課程，因「當學生6年後畢業，人工智能與醫療融合的技術更加成熟，所以很有必要在早期開始學習」。

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