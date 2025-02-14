會展客去年升35% 商貿展覽「100%回歸」

梅李玉霞又稱，為配合本港財經科技發展，今年會引入與加密貨幣、Web3等相關的多項專業及國際大型展覽活動，包括2月18至20日舉行的「Consensus Hong Kong 2025」，估計有逾8000名加密貨幣、區塊鏈及Web3相關行業專業人士參與，當中約6000人來自全球各地。

稱海外買家顯著增

她表示，去年海外買家亦顯著增加，當中11月12至15日舉行的「亞太區美容展」吸引到119個國家和地區共60,975名與會者參加，非本地買家佔參觀者總數74% ，尤以中東買家升幅40%最高。她提到，會展早前設置清真設施，如祈禱室及旁邊洗手間添置洗腳器等友善設施，獲不少中東遊客使用。

會展今年亦有兩個大型國際會議舉行，6月11至14日的「International Society for Stem Cell Research (ISSCR) 2025 Annual Meeting」預計約有4500人參加，12月7至12日舉行「9th World Congress of Pediatric Cardiology & Cardiac Surgery」則料約有3500人。

4月引入國際試食節

梅李玉霞預告會展今年會引入多項新展覽活動，包括4月舉辦國際試食節。翻查主辦單位網頁，國際試食節今年4月18至22日舉行，超過600個展位雲集國際特色食材、食品及伴手禮，以及內地多個省市正宗美食，以預先試食後購買作賣點，配合多國及地區民族特色節慶表演和傳統小吃。