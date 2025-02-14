記協主席告WSJ母企 律政司研介入否

鄭嘉如方稱涉公眾利益 籲快處理

鄭嘉如昨有到庭，由資深大律師祁志、大律師馬亞山及Nicklaus Pannu-Yuon代表；被告Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc.有派人到庭，由大律師黎建華代表。

被告被控《僱傭條例》兩罪，即「任何僱主，或任何代表僱主的人阻止或阻嚇，或作出任何作為以刻意阻止或阻嚇僱員行使第21B條（1）款所授予的任何權利」，及「任何僱主，或任何代表僱主的人因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員」。

根據控罪詳情，鄭提出告發，指被告於2024年6月21至22日作為鄭嘉如的僱主，故意阻止她行使根據《職工會條例》第332章成為已登記職工會人員的權利，即要求她就參選香港記者協會主席獲得許可，而該許可會被拒絕，並聲稱若她出任該職位，將不會繼續受僱。另一控罪則指，被告同年7月17日因鄭行使前述提及的權利，終止其僱傭合約。

勞處曾索意見 律政司倡不檢控

代表鄭嘉如的資深大律師祁志表示，得悉律政司一方冀將案件押後8周以考慮是否介入聆訊，辯方同意。祁志續指，勞工處去年12月6日向律政司索取法律意見，同月20日律政司建議不檢控，同日法庭發出傳票，律政司當時已取得相關文件，故認為辯方和律政司有充分時間審閱相關證據，形容本案「簡單」。

官應辯方申請押後 4月再訊

被告的代表大律師黎建華回應，指控雖然簡單，但涉及好幾名公司僱員，部分人可能並非身處本司法管轄區，故需時索取指示，8周已是保守估計。蘇官關注本案是否迫切？祁志稱是，指鄭嘉如已遭公司解僱，案件牽涉國際新聞機構阻止員工參與職工會活動，涉及公眾利益。辯方透露有計劃諮詢較資深法律代表，又指本案很可能有法律爭議。蘇官最終應辯方申請，將本案押後至4月。

【案件編號：ESS 35334-5/24】