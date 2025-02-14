TryMart另涉拖糧 稱擬清盤未見呈請

勞處接求助

勞工處回覆本報表示，已收到受影響員工求助；根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿後7天內支付工資，如涉違例會刑事調查或檢控。

翻查公司註冊處資料，TryMart去年6月成立，兩名創辦成員兼董事名為羅丞亨和黃灝廷，註冊辦事處位於九龍灣一工廈單位。兩人同時屬「 Trylab Limited」董事。根據破產管理署資料，截至昨日下午，兩間公司均無清盤呈請。

市集兼職員工張小姐接受本報訪問稱，受聘後被加入到一個WhatsApp群組，內有19名兼職員工。她承認當時並無與TryMart簽僱傭合約，上下班時間和工作更表均記錄在群組。張說，TryMart原承諾於市集結束後30日內支薪，但一直無回音，直至本月3日TryMart在群組交代「清盤」決定，TryMart又提及會聯絡勞工處和逐一聯繫員工，惟至今無人聯絡她。

據悉市集開幕當日曾臨時關閉數小時。食環署回覆本報查詢表示，申請人去年10月至12月24日舉行活動當日，都未能提交申請「臨時公眾娛樂場所牌照」所需文件，至當日上午仍稱正在處理，惟未能提供確實完成時間，故署方當日下午約3時派員與申請人會面，於實地巡察時確認申請人備妥文件和履行發牌條件，才批准牌照申請。