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代攤檔收款 中環市集搞手涉走數 深圳展商：TryMart拖欠逾月 韓商：不再與港人做生意

【明報專訊】香港近年興起文創購物市集，吸引本地及海外商戶參與。有內地及韓國參展商去年底參與由TryMart主辦的中環「JOGUMAN AT CHRISTMASLAND 2024」市集，兩者同稱使用主辦方提供的系統收銀後，遭拖欠營業收入逾月，至今仍無音信。來自深圳、有份參展的楊先生向本報表示，主辦方解釋稱他無工作簽證不能親自收款，因此安排代收，涉及逾9000元營業額；聯同15個品牌來港的韓國參展商則稱遭拖欠約2萬元營業收入，「不會再與香港人做生意」。

明報記者 鄭律銘 陳亦瀅

TryMart董事電話無人聽 AIA稱不涉活動

TryMart主辦的市集去年12月24至27日、30日至今年1月1日在中環海濱「AIA Vitality公園」舉行，TryMart去年11月25日在Instagram發帖招募檔主。本報記者昨日下午至晚上先後3次致電TryMart兩名分別姓黃及姓羅的公司董事，電話接通長響，無人接聽。AIA回覆本報查詢時稱未有牽涉該活動（not involved in the event），營運者為香港摩天輪營運商TECL。TECL向本報確認有租用場地予TryMart。另外TryMart被指拖欠多名員工薪酬，勞工處稱已收到求助（見另稿）。

深圳商：被告知無工作簽證不能收款

有份參展的俄羅斯商品店「俄優優」來自深圳。負責人楊先生接受本報訪問稱，TryMart負責人稱他來自內地，未持工作簽證下不能負責收款，要安排一名香港人代收。楊以5000元租用他們提供的零售系統，收取顧客的電子支付款項，對方承諾在市集閉幕後兩日交還營業收入，不過至今杳無音信。楊稱，據他當時觀察，收銀系統內帳目只按貨品分類，未有區分各商戶的營收，據楊每日自行點算貨品推算，TryMart未退回款項涉及9033.6元。

楊先生又稱，今次屬首次來港參與市集，希望了解港人對俄羅斯產品的反應，沒想過會被「走數」，事件打擊他在香港營商的信心，計劃稍後來港報警。

稱主辦方有簽約 韓商國內提仲裁

來自韓國的參展商Market Suum同樣向本報稱遭拖欠營運收入。Market Suum周二（11日）接受本報文字訪問稱，他們應主辦方邀請聯同15個韓國品牌來港參展，同樣向主辦方租用收銀系統，雙方簽訂合約訂明，所得銷售收入會在活動完結後15天內交還，但事隔逾月仍未取回，他們無法向合作品牌交代。該公司表示，他們身在韓國，要來港報警有困難，已向韓國商事仲裁院提出仲裁要求。

本身是律師的選委界立法會議員江玉歡認為，法律上由第三方代商戶收款的操作「不理想」，關乎收款方信用、有否清晰合約訂明承諾，否則檔主承受很大風險，亦令不法者有機可乘。她認為事件是否涉及詐騙仍要視乎意圖及證據，但相信對香港形象有負面影響，若受害人有意在港追討，可入稟小額錢債審裁處；若商戶之間無合約，通訊紀錄亦可作證明，惟要確保對話間有明確指出拖欠款額及還款承諾等。

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