折扣廣告違操守 梁家騮上訴駁回

稱能提醒風險 官：無異商店減價

上訴人為梁家騮，答辯人為醫委會。本案源於一間醫療中心登廣告宣傳早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃，梁家騮上訴稱，醫委會錯誤裁定廣告為宣傳策略，違反專業守則不得「以招徠病人或兜攬生意為目的」的條文。上訴庭判辭稱，廣告標記折扣後價錢，醫委會有權認定旨在招徠病人，無異於商店季節性減價優惠，沒誤解守則，亦沒達至錯誤結論。

梁家騮一方指出，廣告能提醒市民及早發現胃癌及腸癌風險。上訴庭認為廣告超出公眾教育範圍，無證據顯示貧困病人會受惠癌症篩檢計劃；醫委會有權認定廣告屬商業宣傳，以招徠病人為目的，裁定上訴理據不成立。

梁一方亦爭議，醫委會限制醫生提供醫療服務折扣資訊，對醫生言論自由構成不合比例限制，法庭不應跟隨裁斷。上訴庭認同法庭不應盲目跟隨醫委會意見，但醫委會已考慮專業操守界線，每一案要按事實決定，而醫委會本案決定恰當。上訴庭續稱，醫委會施加的限制取得適當平衡，本案廣告對病人獲取健康資訊的權利無任何價值，駁回上訴。

【案件編號：CACV 63/23】