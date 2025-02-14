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港島兩聯網合併 重整料明年完成

【明報專訊】醫管局向立法會提交文件稱，因應港島東及西聯網人口未來降至約百萬，計劃合併兩聯網，合併後港島5間急症及重症醫院繼續提供現有服務，預計明年完成重整。該局預期整合後可促進聯網臨牀和非臨牀部門人力和資源調動，提升協調能力和效率，減少資源重疊。另因應北都發展及新界人口增長，會在適當時候增設新界北聯網。

立法會衛生事務委員會今日開會討論聯網規劃詳情。醫管局稱，據最新推算，港島兩聯網人口將由2021年約123萬減至2031年約113萬，而按過往經驗，每個聯網服務約100萬至150萬人口，協調服務會較有效，亦確保足夠服務量以達「規模效益」。

九龍3網維持 適時增新北

至於九龍，當局推算2031年3個聯網分別服務約112萬至154萬人，對比2021年，九龍東及西聯網人口上升，九龍中聯網人口則跌。考慮九龍位處本港中心位置 ，日間醫療需求維持一定水平，加上人口老化，局方認為應維持3聯網劃界。

醫管局估計，現時新界兩聯網人口長遠顯著上升，該局會因應北都發展及新界人口增長及分佈，適時增設新界北聯網，並調整新界東及西聯網範圍；政府亦已在牛潭尾預留用地興建綜合醫教研的急症醫院作為北都旗艦醫院，提供約3000張病牀。

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