建院功臣 中大醫院總裁馮康年中退休

本報向中大醫院查詢消息是否真確、離任原因為何、何時啟動招聘程序等，中大醫院回覆稱「本院對此沒有回應」。

今將赴立會 商中大醫院貸款

立法會衛生事務委員會今日討論中大醫院貸款安排，馮康亦會出席。馮康是中大醫院首任行政總裁，在醫院籌備過程、興建至啟用後一直負責醫院發展，現時亦是中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院​醫療管理學專業應用教授。

馮康2017年接受《中大通訊》訪問，提到願意肩負中大醫院行政總裁重任，是希望「嘗試建立一套新的模式來改善醫療制度」，形容「好的制度可以擴闊幫助病人的幅度」。

中大醫院2021年9月啟用後適逢新冠疫情，計劃的醫院服務無法順利推出，現金流受影響。馮康最近一次接受傳媒訪問是月初now新聞節目，稱醫院上月已做到在撇除利息、稅項、折舊及攤銷前收支平衡。

入中大前長期任職醫局

馮康2014年加入中大前，2002至2013年任醫管局新界東聯網行政總裁及威爾斯親王醫院行政總裁，負責7間公立醫院管理及營運；此前曾於醫管局總辦事處負責公院服務及設施的規劃和發展逾10年。