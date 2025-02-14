建院功臣 中大醫院總裁馮康年中退休

【明報專訊】獲政府借貸40.33億元興建的中文大學醫院，前年獲立法會批准延期還款，兩年的還款延期下月屆滿，將向立法會爭取再延期還款3年，至2028年3月才開始償還首期款項。在處理貸款延期安排之際，本報從兩個獨立消息所知，中大醫院行政總裁馮康將在今年中退休。
本報向中大醫院查詢消息是否真確、離任原因為何、何時啟動招聘程序等，中大醫院回覆稱「本院對此沒有回應」。
今將赴立會 商中大醫院貸款
立法會衛生事務委員會今日討論中大醫院貸款安排，馮康亦會出席。馮康是中大醫院首任行政總裁，在醫院籌備過程、興建至啟用後一直負責醫院發展，現時亦是中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院醫療管理學專業應用教授。
馮康2017年接受《中大通訊》訪問，提到願意肩負中大醫院行政總裁重任，是希望「嘗試建立一套新的模式來改善醫療制度」，形容「好的制度可以擴闊幫助病人的幅度」。
中大醫院2021年9月啟用後適逢新冠疫情，計劃的醫院服務無法順利推出，現金流受影響。馮康最近一次接受傳媒訪問是月初now新聞節目，稱醫院上月已做到在撇除利息、稅項、折舊及攤銷前收支平衡。
入中大前長期任職醫局
馮康2014年加入中大前，2002至2013年任醫管局新界東聯網行政總裁及威爾斯親王醫院行政總裁，負責7間公立醫院管理及營運；此前曾於醫管局總辦事處負責公院服務及設施的規劃和發展逾10年。