明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

7月嬰祈祈心衰竭命危  急求移植 醫局10月籲遺體捐贈未竟 父盼遇奇蹟

【明報專訊】7個月大女嬰祈祈因擴張性心肌病變導致心臟衰竭，目前心臟剩餘兩成功能，正於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情况危殆。醫管局去年10月曾呼籲遺體心臟捐贈，昨再呼籲，稱心臟移植是唯一能延續祈祈生命的方案，已通過相關程序向內地尋求幫助，並已將祈祈納入本地心臟移植輪候名單同體型病人首位，會繼續在本地積極搜尋合適捐贈者。祈祈父親透過錄影片段稱，盼望女兒可遇奇蹟，能等到適合移植的心臟。

上月感染現併發 剩兩成功能

祈祈於去年9月中因食慾不振及嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，其後轉送屯門醫院，由於出現心源性休克，同日轉送兒童醫院兒童深切治療部，同月25日接受肺動脈繃紮手術。祈祈病情於9月28日惡化，要施行心肺復蘇法，並接駁體外膜氧合器，至10月安裝雙心室輔助器，取代體外膜氧合器。

祈祈目前完全依賴雙心室輔助器支援心臟循環功能以維持生命，上月因導管位置感染，併發敗血症、呼吸衰竭，至前日（12日）再出現呼吸困難，其血液中有細菌，正接受抗生素治療。

「唯一續命方案」 隨時遇險

醫管局稱，祈祈心臟現時剩餘兩成功能，心臟移植是唯一能延續祈祈生命的方案，否則很大可能出現嚴重併發症，隨時有生命危險。合適捐贈者體重須為7至22公斤、血型不限。

局方稱，祈祈已納入本地心臟移植輪候名單逾4個月，是同體型病人的首位，該局去年10月曾呼籲遺體心臟捐贈，並已通過相關程序向內地尋求幫助，惟由於符合捐贈條件的捐贈者罕見，暫時未覓得合適心臟移植。

醫管局表示，將繼續在本地積極搜尋合適的捐贈者，若內地有願意捐贈器官的病人離世，而當地無合適病人接受移植，可協調將器官跨境捐贈到香港配對移植。

父稱女年幼但堅強 天天笑

祈祈的父母呼籲大眾關注和支持器官捐贈，其父透過錄影片段表示，祈祈現時長期依靠儀器維持生命，有不同程度的風險，例如早前曾出現細菌感染。

父親續稱，祈祈雖然年幼，但十分堅強，每日都對父母及醫護人員笑，形容祈祈「好叻、好勇敢」，盼望女兒可遇上奇蹟，能夠等到適合移植的心臟。

相關字詞﹕兒童醫院 醫管局 心臟衰竭 捐贈器官 心臟移植 女嬰

上 / 下一篇新聞

民研停自費研究 擬轉型結業 稱舉步維艱 鍾庭耀：法律風險成本效益變重要
民研停自費研究 擬轉型結業 稱舉步維艱 鍾庭耀：法律風險成本效益變重要
鍾庭耀：民研尚未停止營運 會員福利不變
鍾庭耀：民研尚未停止營運 會員福利不變
遙距上訴聆訊改准被告出席 許可申請倡可書面處理
遙距上訴聆訊改准被告出席 許可申請倡可書面處理
代攤檔收款 中環市集搞手涉走數 深圳展商：TryMart拖欠逾月 韓商：不再與港人做生意
代攤檔收款 中環市集搞手涉走數 深圳展商：TryMart拖欠逾月 韓商：不再與港人做生意
TryMart另涉拖糧 稱擬清盤未見呈請
TryMart另涉拖糧 稱擬清盤未見呈請
入境訪客禁收款售貨 議員籲放寬
入境訪客禁收款售貨 議員籲放寬
記協主席告WSJ母企 律政司研介入否
記協主席告WSJ母企 律政司研介入否
會展客去年升35% 商貿展覽「100%回歸」
會展客去年升35% 商貿展覽「100%回歸」
熊貓姊弟每日迎賓5小時 料每訪客見5分鐘
熊貓姊弟每日迎賓5小時 料每訪客見5分鐘
談2元乘車 九巴：倘承擔有加價壓力
談2元乘車 九巴：倘承擔有加價壓力
九巴稱啟德泊位少礙疏散 40巴士「周圍匿」
九巴稱啟德泊位少礙疏散 40巴士「周圍匿」
投訴上司性騷擾無果 安樂經理稱遭孤立索償
投訴上司性騷擾無果 安樂經理稱遭孤立索償
建院功臣 中大醫院總裁馮康年中退休
建院功臣 中大醫院總裁馮康年中退休
港島兩聯網合併 重整料明年完成
港島兩聯網合併 重整料明年完成
折扣廣告違操守 梁家騮上訴駁回
折扣廣告違操守 梁家騮上訴駁回
貓養露台墮斃 主人涉虐畜 管理公司稱曾勸喻 愛協去年接走兩隻
貓養露台墮斃 主人涉虐畜 管理公司稱曾勸喻 愛協去年接走兩隻
林百欣三房轉讓股份被指侵產 林偉鈞：只有老竇可以叫我簽文件
林百欣三房轉讓股份被指侵產 林偉鈞：只有老竇可以叫我簽文件
男警原控強姦 改控威脅性交等4罪
男警原控強姦 改控威脅性交等4罪
網購騙財46萬 彈票黨10人被捕
網購騙財46萬 彈票黨10人被捕
潮行GBA：林中開卷
潮行GBA：林中開卷
灣區手記：滴滴臭車 ／文：尚東美
灣區手記：滴滴臭車 ／文：尚東美
【Emily】梅彥昌組城大披頭四唱Let It Be 改圖Abbey Road封面 大派簽名相
【Emily】梅彥昌組城大披頭四唱Let It Be 改圖Abbey Road封面 大派簽名相
【Emily】旅遊博覽下周開鑼 大阪世博力推攻略
【Emily】旅遊博覽下周開鑼 大阪世博力推攻略
【Emily】麥當勞宴請8000員工 首店元老赴會
【Emily】麥當勞宴請8000員工 首店元老赴會
【Emily】梁美芬倡發展項目發債 舉例花墟重建
【Emily】梁美芬倡發展項目發債 舉例花墟重建
【Emily】港燈八成客已換智能電表 料年底裝晒
【Emily】港燈八成客已換智能電表 料年底裝晒
【Emily】深圳口岸元宵派湯 陳月明籲港借鏡
【Emily】深圳口岸元宵派湯 陳月明籲港借鏡