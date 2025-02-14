7月嬰祈祈心衰竭命危  急求移植 醫局10月籲遺體捐贈未竟 父盼遇奇蹟

上月感染現併發 剩兩成功能

祈祈於去年9月中因食慾不振及嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，其後轉送屯門醫院，由於出現心源性休克，同日轉送兒童醫院兒童深切治療部，同月25日接受肺動脈繃紮手術。祈祈病情於9月28日惡化，要施行心肺復蘇法，並接駁體外膜氧合器，至10月安裝雙心室輔助器，取代體外膜氧合器。

祈祈目前完全依賴雙心室輔助器支援心臟循環功能以維持生命，上月因導管位置感染，併發敗血症、呼吸衰竭，至前日（12日）再出現呼吸困難，其血液中有細菌，正接受抗生素治療。

「唯一續命方案」 隨時遇險

醫管局稱，祈祈心臟現時剩餘兩成功能，心臟移植是唯一能延續祈祈生命的方案，否則很大可能出現嚴重併發症，隨時有生命危險。合適捐贈者體重須為7至22公斤、血型不限。

局方稱，祈祈已納入本地心臟移植輪候名單逾4個月，是同體型病人的首位，該局去年10月曾呼籲遺體心臟捐贈，並已通過相關程序向內地尋求幫助，惟由於符合捐贈條件的捐贈者罕見，暫時未覓得合適心臟移植。

醫管局表示，將繼續在本地積極搜尋合適的捐贈者，若內地有願意捐贈器官的病人離世，而當地無合適病人接受移植，可協調將器官跨境捐贈到香港配對移植。

父稱女年幼但堅強 天天笑

祈祈的父母呼籲大眾關注和支持器官捐贈，其父透過錄影片段表示，祈祈現時長期依靠儀器維持生命，有不同程度的風險，例如早前曾出現細菌感染。

父親續稱，祈祈雖然年幼，但十分堅強，每日都對父母及醫護人員笑，形容祈祈「好叻、好勇敢」，盼望女兒可遇上奇蹟，能夠等到適合移植的心臟。