投訴上司性騷擾無果 安樂經理稱遭孤立索償

安樂機電：投訴一視同仁 有機制處理

安樂機電設備工程表示，相關個案已交律師處理，現階段不宜評論，公司設內部機制處理員工的投訴和不滿，並會一視同仁，公平公正處理每宗個案。

申索人姓楊，兩名答辯人分別為鄭偉能（圖）及安樂機電設備工程有限公司。根據入稟狀，申索人1990年起在安樂工程集團旗下公司工作，2010年起在安樂機電設備工程任職經理，至2024年離開公司時在集團服務近34年。案發時鄭是公司首席總監。

上司指應做知客 誣揑曾任職夜店

申索人指稱，鄭偉能2021年起經常用言語侮辱她，包括評論身材，稱「好身材同風韻猶存嘅女同事去做公關知客招待客人」、捏造申索人曾為夜總會經理，要她安排女同事與鄭同坐聚餐，以及申索人誤把消毒液弄到他人時，鄭嘲笑她「顏射」男同事等。

申索人又稱，2022至2023年間，鄭曾在電話問申索人，為何在向集團管理層呈交的報告只稱讚她的前外籍上司、沒稱讚鄭，以及在另一場合向申索人稱「你喜歡湊鬼呀嘛，快啲去X個死鬼佬啦，去含X啦」，並要求申索人日後被問起喜歡哪上司時，需回答最喜歡鄭。

潘樂陶及上司處理投訴 回覆指「公司文化」

入稟狀續指，申索人2023年間遭鄭在職場孤立，包括被其他同事取代她的工作，她是團隊內唯一沒得到晉升機會的人。同年申索人向集團投訴鄭的性騷擾行為及安樂機電設備工程縱容鄭，被告知潘樂陶會親自與鄭一同處理其投訴。申索人反對做法，但被告知這是創辦人指示，投訴其後被無視，她被告知鄭的相關行為是公司文化。入稟狀稱，事件令申索人需尋求醫療上的輔導及治療，要求法庭頒令兩名答辯人違反《性別歧視條例》及賠償。

【案件編號：DCEO 2/25】