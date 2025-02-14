九巴稱啟德泊位少礙疏散 40巴士「周圍匿」

九巴稱參考過往演練經驗，主場館5萬觀眾有約兩成乘搭巴士離開，政府安排兩巴開辦10條散場巴士路線，需60至70輛巴士，惟上落客區內每條巴士線只夠位供一輛巴士埋站上客，區內空地只能停泊多15至16輛巴士，結果40多輛後備巴士要在上落客區方圓3公里附近「周圍匿」，停泊九龍城碼頭、世運道一帶等候命。

九巴續指，加上警方有封路安排，九巴目前無法控制後備巴士何時入站載客，未能「車接車」疏散觀眾，過往演練時曾有路線接近10分鐘無巴士上客。

運署：上落客區分段建 泊位將增

九巴預期體育園開幕後將有更高比例的觀眾選乘巴士離開，政府亦有機會新增兩條散場巴士路線，期望政府改善封路協調，並探討有否更多空間停泊候命巴士，否則候車人群或「倒灌」至園區內及附近天橋。

運輸署回覆稱，宋皇臺道上落客區分階段建造和完成，現正使用的為第一期，有10個巴士停車灣，另有7個泊位供後備巴士，中間環島部分現為臨時的士站，但下月底第二期工程完工後，的士站會遷往該處，預計可騰位增加10個後備巴士泊位。署方又澄清，上落客區現有3個彎位同時供兩部巴士埋站上客，後日（16日）演練將安排兩巴使用。

署方又說，過往協調中已告知兩巴，上落客區完全完工前，可於世運道擺放約40部後備巴士，該處前往上落客區只需約3分鐘車程，重申有關安排合適。

擬添開篷觀光線 另拓非票務收入

另外，九巴計劃改裝10輛雙層巴士為開篷巴士，正待運輸署審批，最快4月投入服務。首輛開篷巴士初步計劃投放至現時循環來往尖沙嘴碼頭及黃大仙、途經西九文化區的HK1線，日後亦會開辦專屬開篷巴士的觀光線，有可能行走彌敦道。九巴龍運的旅客日票亦在今季增加銷售渠道，遊客可在不同支付平台買到。

九巴又稱會努力開拓非票務收入，最快今年第二季起開放車廠供電動商用車充電，另亦爭取在各區巴士轉乘站增設便利店、速遞郵件領取箱或收發站、租借充電寶及雨傘等，期望政府批准更多車站車廠土地改劃申請。