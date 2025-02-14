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談2元乘車 九巴：倘承擔有加價壓力

【明報專訊】政府正檢討長者2元乘車優惠，預計月底《財政預算案》有定案。早前有政黨建議公共交通營辦商攤分優惠責任，九巴昨在傳媒新春午宴回應稱，如將來政策改變令九巴需承擔更多， 會對營運「百上加斤」，稱有加價壓力。九巴又指面對財政經營挑戰已十分大，任何政府對公共交通營辦商在補貼額的調整，均可能影響九巴可持續性。

稱客量未復疫前 每月濫用不足1%

政府2022年將2元乘車優惠適用年齡降至60歲，鼓勵長者出行。不過九巴昨稱客量未見上升，去年12至64歲客量與2018年相比仍少12%，整體客量只回復新冠疫前九成。九巴說，外界認為政府在長者優惠上開支大是因需補貼營辦商，惟九巴都要「搵車搵人」安排巴士服務應付長者出行需求，「（政府）並非補貼營辦商，只是透過營辦商補貼受惠人士」。

對於有討論認為相比削減2元優惠、應先解決濫用，九巴稱一直配合當局打擊濫用，自去年只有樂悠卡才可享有優惠後，每月濫用個案佔整體少於1%。外界另關注收費較高的關口線是否多長者客而導致政府需大額補貼，九巴稱關口線平日或早上班次的確較多長者，但大部分時間長者比例與市區線相若。

長車短搭「幾十有一」 新界東擬增轉乘優惠

至於長車短搭，九巴認為要先定義何謂「長車」及「短搭」，據其觀察問題不大， 「幾十個才有一個是搭一個站便下車」。分段收費方面，九巴稱一直有與運輸署商討擴展，透露擬在大埔等新界東區域提供更多轉乘優惠，當中有不同考慮，例如是否強制所有人上落車均拍卡、拍卡機應安裝車站或車廂內，會否影響人流運轉等；運輸署亦關注推出更多分段收費優惠後，中途上車長途客會否被大量早已上車短途客影響，無法上車。

另外，有意見亦建議對優惠次數及金額設上限，九巴指要由政府決定，技術問題由支付商負責，九巴會配合操作。

相關字詞﹕長者 長車短搭 財政預算案 九巴 兩元乘車優惠計劃 兩元優惠

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