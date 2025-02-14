熊貓姊弟每日迎賓5小時 料每訪客見5分鐘

海洋公園明日為大熊貓龍鳳胎「家姐」及「細佬」舉行亮相儀式，兩姊弟翌日正式與公眾見面。龐建貽接受電視台訪問時提到，由於園方要檢查及訓練龍鳳胎，亦要讓母親「盈盈」餵奶，初期只會於每日早上10時至下午3時亮相，採用「流水式」入場安排。龐指「大熊貓之旅」展館只可容納約100人，以流水式計算，每小時約有800至1000人，預計每名公眾有約5分鐘參觀。

海園：有時需護理 未必見到

園方稱會因應公園正式開門前的人流，決定是否實行園外排隊措施，有需要時會安排市民到海洋廣場下方的有蓋停車場排隊，亦會安排職員協助未購門票者購票；當公園正式開門，職員會引領排隊人士前往「大熊貓之旅」外輪候入場。園方預計市民需輪候約1小時，若排隊人數眾多，會採用去年底「安安」及「可可」亮相時的安排，派發「時間卡」，讓排隊人士在指定時間返回館外排隊。

園方續稱，市民不能在展館內停留及逆行，觀賞次序為「盈盈」、「家姐」及「細佬」、「樂樂」，而即使進入展館也有可能因大熊貓接受護理，未能一次過親睹兩姊弟。

貴賓團每人1500元 開門前半小時入場

至於名為「大熊貓樂聚時光」的貴賓團，龐建貽說每日會舉辦一團約40人的參觀團，每位收費1500元，每朝約9時15分登記，9時半入場，讓他們在10時正式開門前參觀，參與者可獲頒證書。若每團滿額，即園方每日多6萬元收入。據悉園方不會在下周日（16日）就開團，料下周初正式接受報名，活動收益扣除成本後會用作大熊貓保育及發展用途。

田北辰稱貴賓團紓財困 姚柏良料吸商務客

實政圓桌立法會議員田北辰認為，貴賓團有助分流及紓緩海洋公園財務問題，一石二鳥，讓願付出較多的人有較舒服環境參觀。他認為可先試行現時收費方案，建議園方向參與者提供輕食及紀念品，甚至安排攝影師拍照。旅遊界議員姚柏良則說，商務旅客訪港時間緊湊，料貴賓團可吸引商務客甚至不同團體「包場」，建議園方試行一段時間後按需要增設不同體驗。