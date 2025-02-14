遙距上訴聆訊改准被告出席 許可申請倡可書面處理

現時《刑事訴訟程序條例》第83U條及《終審法院條例》第36條列明，被告有權出席上訴及上訴許可聆訊，除非法庭認為基於司法公正、公共安全及安全理由則例外。司法機構早前在遙距聆訊草案中建議修訂兩條法例，改為除非獲法庭批准，否則被告無權出席純法律問題的上訴聆訊或上訴許可申請聆訊。

司法機構稱效率更高 被告仍可申聆訊

司法機構近日向立法會提交文件，建議維持上述兩項法例的條文不變，維持被告出席聆訊權利的條文，並將提交修正案，建議賦權上訴庭或終審庭「在有進行或沒有進行聆訊的情况下」，可書面處理上訴許可申請，訴訟雙方毋須出庭。

司法機構解釋，修訂只限上訴許可申請，法院處理時關注理由可否合理地爭辯，而非上訴應否獲批或駁回，故書面方式可更有效率處理。當局續說，採用實體、遙距或書面處理上訴許可申請，屬法院案件管理決定，若法院決定書面處理而被告尋求親身出席聆訊，被告仍可根據機制向法院申請。