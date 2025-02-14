明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

遙距上訴聆訊改准被告出席 許可申請倡可書面處理

【明報專訊】司法機構一度建議於《法院（遙距聆訊）條例》草案收窄現時被告親身出席上訴聆訊的權利。司法機構向立法會提交修正案指出，考慮到原本草案條文或剝奪被告、尤其無律師代表者出席上訴聆訊權利，因應議員關注，建議維持現行法例被告有權出席上訴聆訊的條文不變。司法機構唯一提出的建議，是於上訴許可申請中賦權法庭可選擇以書面方式處理，而不涉影響上訴聆訊。

現時《刑事訴訟程序條例》第83U條及《終審法院條例》第36條列明，被告有權出席上訴及上訴許可聆訊，除非法庭認為基於司法公正、公共安全及安全理由則例外。司法機構早前在遙距聆訊草案中建議修訂兩條法例，改為除非獲法庭批准，否則被告無權出席純法律問題的上訴聆訊或上訴許可申請聆訊。

司法機構稱效率更高 被告仍可申聆訊

司法機構近日向立法會提交文件，建議維持上述兩項法例的條文不變，維持被告出席聆訊權利的條文，並將提交修正案，建議賦權上訴庭或終審庭「在有進行或沒有進行聆訊的情况下」，可書面處理上訴許可申請，訴訟雙方毋須出庭。

司法機構解釋，修訂只限上訴許可申請，法院處理時關注理由可否合理地爭辯，而非上訴應否獲批或駁回，故書面方式可更有效率處理。當局續說，採用實體、遙距或書面處理上訴許可申請，屬法院案件管理決定，若法院決定書面處理而被告尋求親身出席聆訊，被告仍可根據機制向法院申請。

上 / 下一篇新聞

民研停自費研究 擬轉型結業 稱舉步維艱 鍾庭耀：法律風險成本效益變重要
民研停自費研究 擬轉型結業 稱舉步維艱 鍾庭耀：法律風險成本效益變重要
鍾庭耀：民研尚未停止營運 會員福利不變
鍾庭耀：民研尚未停止營運 會員福利不變
代攤檔收款 中環市集搞手涉走數 深圳展商：TryMart拖欠逾月 韓商：不再與港人做生意
代攤檔收款 中環市集搞手涉走數 深圳展商：TryMart拖欠逾月 韓商：不再與港人做生意
TryMart另涉拖糧 稱擬清盤未見呈請
TryMart另涉拖糧 稱擬清盤未見呈請
入境訪客禁收款售貨 議員籲放寬
入境訪客禁收款售貨 議員籲放寬
記協主席告WSJ母企 律政司研介入否
記協主席告WSJ母企 律政司研介入否
會展客去年升35% 商貿展覽「100%回歸」
會展客去年升35% 商貿展覽「100%回歸」
熊貓姊弟每日迎賓5小時 料每訪客見5分鐘
熊貓姊弟每日迎賓5小時 料每訪客見5分鐘
談2元乘車 九巴：倘承擔有加價壓力
談2元乘車 九巴：倘承擔有加價壓力
九巴稱啟德泊位少礙疏散 40巴士「周圍匿」
九巴稱啟德泊位少礙疏散 40巴士「周圍匿」
投訴上司性騷擾無果 安樂經理稱遭孤立索償
投訴上司性騷擾無果 安樂經理稱遭孤立索償
7月嬰祈祈心衰竭命危  急求移植 醫局10月籲遺體捐贈未竟 父盼遇奇蹟
7月嬰祈祈心衰竭命危  急求移植 醫局10月籲遺體捐贈未竟 父盼遇奇蹟
建院功臣 中大醫院總裁馮康年中退休
建院功臣 中大醫院總裁馮康年中退休
港島兩聯網合併 重整料明年完成
港島兩聯網合併 重整料明年完成
折扣廣告違操守 梁家騮上訴駁回
折扣廣告違操守 梁家騮上訴駁回
貓養露台墮斃 主人涉虐畜 管理公司稱曾勸喻 愛協去年接走兩隻
貓養露台墮斃 主人涉虐畜 管理公司稱曾勸喻 愛協去年接走兩隻
林百欣三房轉讓股份被指侵產 林偉鈞：只有老竇可以叫我簽文件
林百欣三房轉讓股份被指侵產 林偉鈞：只有老竇可以叫我簽文件
男警原控強姦 改控威脅性交等4罪
男警原控強姦 改控威脅性交等4罪
網購騙財46萬 彈票黨10人被捕
網購騙財46萬 彈票黨10人被捕
潮行GBA：林中開卷
潮行GBA：林中開卷
灣區手記：滴滴臭車 ／文：尚東美
灣區手記：滴滴臭車 ／文：尚東美
【Emily】梅彥昌組城大披頭四唱Let It Be 改圖Abbey Road封面 大派簽名相
【Emily】梅彥昌組城大披頭四唱Let It Be 改圖Abbey Road封面 大派簽名相
【Emily】旅遊博覽下周開鑼 大阪世博力推攻略
【Emily】旅遊博覽下周開鑼 大阪世博力推攻略
【Emily】麥當勞宴請8000員工 首店元老赴會
【Emily】麥當勞宴請8000員工 首店元老赴會
【Emily】梁美芬倡發展項目發債 舉例花墟重建
【Emily】梁美芬倡發展項目發債 舉例花墟重建
【Emily】港燈八成客已換智能電表 料年底裝晒
【Emily】港燈八成客已換智能電表 料年底裝晒
【Emily】深圳口岸元宵派湯 陳月明籲港借鏡
【Emily】深圳口岸元宵派湯 陳月明籲港借鏡