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鍾庭耀：民研尚未停止營運 會員福利不變

【明報專訊】香港民意研究所昨宣布即日起無限期擱置所有自費研究活動，未來將轉型或結業。民研自2000年停獲港大資助，2019年脫離港大，透過收取捐款、設立會員制度及推出收費內容以支持營運。主席及行政總裁鍾庭耀昨回覆本報稱，因民研尚未停止營運，所有會員制度和福利都沒改變，但未提及資金餘額及足以營運多久。

1200數據集供下載 三成收費會員半價

現時民研設會員制度，分4級，每月收費100、300、500或1000元。會員能成為「民研之友」，優先瀏覽限定內容，參加民研的活動，並以優惠價購買民研數據，付費較多者能優先收到民研的調查報告及出版刊物。鍾庭耀向本報稱，民研現有約150名會員。翻查民研2019年的社交平台帖文，提到期望每兩周發放民調數字，每月預算研究經費為24萬元。

此外，民研2023年起設立「香港民研數據查冊平台」，任何人、機構及傳媒可自行在平台查閱民研的內部數據作學術用途，部分數據需付費，每項定價1280至2500元，會員半價。翻查平台資料，民研至今已上載逾1200個數據集，當中近三成需收費；數據涵蓋逾40個議題，包括歷屆特首民望、法治指標、台灣及西藏獨立問題、六四事件、市民最熟悉政治人物等。

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