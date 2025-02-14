民研停自費研究 擬轉型結業 稱舉步維艱 鍾庭耀：法律風險成本效益變重要

歡迎洽購接辦 現專注委託項目

民研昨發聲明宣布，重新審視未來發展路向後，決定專注籌備及執行現有委託研究項目。聲明提到，民研「現正積極檢視所有可行方案，最終決定將會適時公布」。鍾庭耀回覆本報稱，考慮因素中，法律風險和成本效益「明顯變得非常重要」，後者包括重新調配人手和添置被警方檢走的所有伺服器和電子設備，難度不小。

去年12月，國安處通緝在英國的民研前副行政總裁鍾劍華，涉嫌違反《港區國安法》；上月國安處兩次帶走鍾庭耀助查，並搜查民研辦公室。

民研自2019年運作，前身是1991年成立的港大民意研究計劃，一直定期公布政府官員民望調查及各類專題研究，包括六四事件、港人中國人身分認同等；亦曾協助舉辦大型公投（見表）。前年，民研因應「相關政府部門」建議，先後取消多項定期調查，包括維持20多年的六四議題、回歸系列等，並將部分調查轉成非公開。

學者歸因電話民調成本漲 倡改網上

中大亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰認為，是次決定純屬商業考慮，不能將影響學術自由混為一談。他說，近年電騙屢見不鮮，電話調查民意成本愈趨高昂，相信民調機構日後會積極轉型，考慮以網上民調等形式取代。新民黨主席葉劉淑儀亦認為抽樣電話調查的方法已落後，用大數據分析民意更好。

曾參與調查發布會的時事評論員劉銳紹認為，若民研結業，將令本港反映民意的渠道變少。他認為，民研主要蒐集民意及整合數據，並邀請各界代表分析，包括建制派及泛民代表，多年來能平衡反映各界民意。他提到民研調查涵蓋不同議題，部分做到「實際成績」，舉例官員能按民望升跌檢視工作成效，對日後推行政策有鼓勵作用。

陳家洛憂失學術論證基礎 議員稱昔亦參考

曾為民研調查分析的浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛相信，民研的決定與近月執法行動有關，政府保障學術自由最理想方法是民研能「安穩而不受騷擾下繼續營運」。他認為民研的調查量度社會脈搏，在民主進程及引起公共討論扮演重要角色，反映本港並非「一言堂」，若民研結業，不同學術研究將失去重要論證基礎，同時損害本港以至國際社會用作理解一國兩制發展的參考指標。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，過往亦會參考民研公布的評分審視自身，認為民調可讓議員及官員了解市民看法及政策的社會觀感，但認為鍾庭耀和鍾劍華合辦民研後難免被外界認為「不再中肯」。選委界議員江玉歡認為，有關民情和學術的研究對社會進步十分重要，盼望各大院校能補足民研缺口。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676