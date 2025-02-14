民研停自費研究 擬轉型結業 稱舉步維艱 鍾庭耀：法律風險成本效益變重要

【明報專訊】逾33年歷史的香港民意研究所（下稱民研）即日起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查及近期開展的專題研究，日後會轉型或結業。民研稱，鑑於現時環境，儘管希望繼續推動科學民研，但「舉步維艱，唯有停步」，歡迎有心人洽購或接辦。民研主席鍾庭耀其後回覆本報強調「尚未停止營運」。有學者認為民研決定不能與學術自由混為一談，相信任何民調機構日後都要積極轉型；另有學者認為政府保障學術自由的最理想方法是民研能安穩繼續營運。
歡迎洽購接辦 現專注委託項目
民研昨發聲明宣布，重新審視未來發展路向後，決定專注籌備及執行現有委託研究項目。聲明提到，民研「現正積極檢視所有可行方案，最終決定將會適時公布」。鍾庭耀回覆本報稱，考慮因素中，法律風險和成本效益「明顯變得非常重要」，後者包括重新調配人手和添置被警方檢走的所有伺服器和電子設備，難度不小。
去年12月，國安處通緝在英國的民研前副行政總裁鍾劍華，涉嫌違反《港區國安法》；上月國安處兩次帶走鍾庭耀助查，並搜查民研辦公室。
民研自2019年運作，前身是1991年成立的港大民意研究計劃，一直定期公布政府官員民望調查及各類專題研究，包括六四事件、港人中國人身分認同等；亦曾協助舉辦大型公投（見表）。前年，民研因應「相關政府部門」建議，先後取消多項定期調查，包括維持20多年的六四議題、回歸系列等，並將部分調查轉成非公開。
學者歸因電話民調成本漲 倡改網上
中大亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰認為，是次決定純屬商業考慮，不能將影響學術自由混為一談。他說，近年電騙屢見不鮮，電話調查民意成本愈趨高昂，相信民調機構日後會積極轉型，考慮以網上民調等形式取代。新民黨主席葉劉淑儀亦認為抽樣電話調查的方法已落後，用大數據分析民意更好。
曾參與調查發布會的時事評論員劉銳紹認為，若民研結業，將令本港反映民意的渠道變少。他認為，民研主要蒐集民意及整合數據，並邀請各界代表分析，包括建制派及泛民代表，多年來能平衡反映各界民意。他提到民研調查涵蓋不同議題，部分做到「實際成績」，舉例官員能按民望升跌檢視工作成效，對日後推行政策有鼓勵作用。
陳家洛憂失學術論證基礎 議員稱昔亦參考
曾為民研調查分析的浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛相信，民研的決定與近月執法行動有關，政府保障學術自由最理想方法是民研能「安穩而不受騷擾下繼續營運」。他認為民研的調查量度社會脈搏，在民主進程及引起公共討論扮演重要角色，反映本港並非「一言堂」，若民研結業，不同學術研究將失去重要論證基礎，同時損害本港以至國際社會用作理解一國兩制發展的參考指標。
實政圓桌立法會議員田北辰稱，過往亦會參考民研公布的評分審視自身，認為民調可讓議員及官員了解市民看法及政策的社會觀感，但認為鍾庭耀和鍾劍華合辦民研後難免被外界認為「不再中肯」。選委界議員江玉歡認為，有關民情和學術的研究對社會進步十分重要，盼望各大院校能補足民研缺口。
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