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潮行GBA：林中開卷

【明報專訊】走進廣東著名公園、風景名勝，除了基本遊客設施，還有藏於山林的書屋，讓大家在大自然開卷。早前，廣東省關注森林活動組委會選出8間「廣東省森林書屋」，讓民眾學習自然知識、感受森林文化。

明報記者 陳子凌

「關注森林活動」是1999年在全國政協倡導下展開的公益生態宣傳活動，持續至今。今次廣東省關注森林活動組委會從全省數百間自然教育場所甄選出近20間，最終列出8間為首批廣東省森林書屋。

「森林書屋」是指位於自然保護地、森林公園、城市公園、濕地公園、地質公園、自然教育基地、風景名勝等，傳播森林文化、提供館內閱讀服務、推行自然教育，為公眾提供親近自然、認知自然、保護自然的平台。首批入選書屋均於省級自然教育基地建成，面積均超過100平方米，以森林和自然教育為主題，設有功能分區。8間書屋藏書均超過1000本，以自然、植物、動物、地質、科學等自然教育類讀本繪本為主，全部免費向公眾開放。

是次入選8間書屋，廣州及深圳各有3間，珠海及陽江亦各有一間（見表）。

這些書屋雖然主題統一，但各具特色，例如廣州動物園內的動物圖書館，顧名思義以動物為主題，通過動物標本、主題牆繪、專題講座等讓讀者了解森林與動物之關係；深圳仙湖植物園的緬梔書吧，引進保存300多類緬梔花，收藏逾2萬冊珍貴植物學書籍；廣州珠江公園的灣區書屋，利用公園位處市中心的優勢，每年舉辦新書發布會、讀書分享會、文化沙龍對話、音樂會，以及書畫、陶瓷、雕塑、非遺展覽等活動，推動「文化進公園」。深圳福田紅樹林生態公園的紅樹書吧，融合紅樹林、黑臉琵鷺等特色，推動紅樹、候鳥、城市、濕地的保育教育。

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