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網購騙財46萬 彈票黨10人被捕

【明報專訊】警方周二（11日）展開「雷陣」行動，搗破一個活躍新界區「彈票黨」詐騙集團，一連兩日共拘捕10男女，包括主腦及骨幹，相信涉及過去半年28宗利用空頭支票的網購騙案，損失財物總值約46萬元。

交收不露面 運輸公司收貨

新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣表示，賣家在網上平台出售物品，包括名表、手袋、電話、音響器材、電子產品及單車等。騙徒與賣家以簡單英文溝通，達成協議後傳送銀行入數收據照片，令賣家以為收到款項，其時騙徒訛稱不方便當面交收，會安排運輸公司司機到賣家住所或公司附近路旁收貨，再與運輸公司交收。當賣家獲悉為空頭支票被退票，始知遇上「彈票黨」，騙徒亦失去聯絡。

新界北總區公眾活動調查組高級督察胡卓軒稱，經情報分析及翻查閉路電視，鎖定一個活躍新界區詐騙集團，主腦及骨幹負責在網上聯絡賣家、存入空頭支票、安排貨車司機取貨及親自接收贓物。

周二警方在元朗發現主腦以空頭支票企圖騙取男賣家的音響設備，立即採取拘捕行動並起回失物，亦在搜查被捕人租用的私家車及住所，檢獲屬於另一賣家的兩部相機、一本他人的支票簿及早前犯案時衣物。

新界北總區刑事部翌日在全港多處再拘捕9名男女，包括處理贓物的骨幹成員。調查相信詐騙集團涉及去年8月至今年2月共28宗同類案件，當中單一最高損失為6.95萬元的手表。

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