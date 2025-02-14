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港聞二

貓養露台墮斃 主人涉虐畜 管理公司稱曾勸喻 愛協去年接走兩隻

【明報專訊】馬鞍山白石角海日灣二期一隻貓於周二（11日）從高處墮下死亡，警方調查後於翌日拘捕一名男子，涉嫌殘酷對待動物。被捕男子已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。愛護動物協會表示，去年已持續跟進涉案戶主，該戶主原飼養4隻貓，其中兩隻已由愛協交予他人領養，一隻在今次事件墮斃，會跟進剩下一隻貓的情况。

海日灣物業管理公司表示，發生貓墮樓事件後，已即時通知有關業戶及愛護動物協會，並已報警處理。管理公司過去多次勸喻有關業戶注意動物安全，包括嘗試與愛協職員上門聯絡住戶，也曾嘗試致電及致函該住戶。

愛協稱，機構去年持續跟進涉案戶主，愛協督察周三（12日）早上主動向警方呈報案件，並於同日下午與警方一同到事發現場詳細調查。經仔細審視附近的閉路電視片段及完成鄰里問卷調查後，案件疑點指向該戶主，警方最終以懷疑殘酷對待動物罪將涉案戶主拘捕，案件交由大埔警區刑事調查第五隊跟進。

原養4隻 愛協跟進餘下1隻狀况

資料顯示，早前愛協從被捕人接收兩隻貓，目前均已獲領養，今次發生意外的貓為該戶主本來飼養的其中一隻貓，愛協正密切與警方聯繫，跟進餘下一隻貓的情况。

警方稱，周三接獲愛協報案，指該貓現場證實死亡。該機構已經處理貓屍，由於懷疑貓未受妥善照顧報案，案件交由大埔警區動物罪案警察專隊跟進，警方調查後，當日下午在大埔區拘捕一名男子，涉嫌殘酷對待動物。

報道指貓屢攀圍欄 非首次放養

根據網媒「香港動物報」去年12月底的報道，白石角海日灣二期有戶主將貓放養於露台，該貓坐在露台欄杆上，非常危險，報道指該單位並非第一次將貓放露台，去年8月底，該貓同樣被拍攝到一度半身攀出玻璃圍欄外，險象環生。

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