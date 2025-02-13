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港聞二

「太空油」列毒品 明刊憲即生效

【明報專訊】政府本周五（14日）刊憲《2025年危險藥物條例修訂令》，將新興毒品「太空油」主要成分「依托咪酯」及3種類似物列為毒品，刊憲後隨即生效，販運及非法製造有關毒品最高可終身監禁及罰款500萬元，而管有和服用相關毒品則最高監禁7年及罰款100萬元。《化學品管制條例修訂令》亦於同日刊憲，政府表示，修訂旨在防止販運和濫用這些危險藥物及前體化學品，有助鞏固香港抗毒的防線。

《化學品管制條例》同修訂

《危險藥物條例修訂令》將異丙基依托、溴唑侖、依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯納入《危險藥物條例》附表1的管制，其中美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯為依托咪酯的類似物。

至於《化學品管制條例修訂令》，18種前體化學品將納入《化學品管制條例》附表2的管制，管有、製造、運送或分銷任何受《化學品管制條例》管制的物質以非法生產危險藥物，或並非根據及按照香港海關發出的牌照進口或出口這種物質，均屬違法，最高可罰款100萬元及監禁15年。

《危險藥物條例修訂令》周五刊憲後生效，《化學品管制條例修訂令》預計今年4月11日生效，兩者以「先訂立、後審議」程序提交立法會省覽。保安局稱，因應新興「太空油毒品」主要成分依托咪酯被濫用，政府加快進程，在相關修訂令刊憲後立即生效，以大幅增強阻嚇力和有效促進對太空油毒品的執法。

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