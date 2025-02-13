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30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請

【明報專訊】去年《財政預算案》提出在「創新及科技基金」撥出30億元設立「前沿科技研究支援計劃」，當局近日向立法會工商及創新科技事務委員會交代計劃詳情。政府建議，資助只限教資會的大學團隊申請，用於從事7類前沿科技領域的基礎研究，包括人工智能、量子信息等，每項目料可獲約1億至3億元，以配對形式資助薪酬、設備等開支。政府預計在2025/26年度推出，邀請大學提交申請，最快明年上半年公布結果。

配對資助7領域 每項目料獲1億至3億

創新科技及工業局與創新科技署稍後將向財委會申請批准。政府提出以配對形式發放資助，其中研究人員及學者薪酬「政府」與「申請機構及其他資金」比例為1比1；其餘開支例如購買設備等，則以4比1發放。

申請資格方面，當局建議申請者須從事與國家「十四五」規劃瞄準的7個前沿科技領域的基礎研究，包括人工智能、量子信息、集成電路、腦科學與類腦研究、基因與生物技術、臨牀醫學與健康，以及深空、深地、深海和極地探索。申請項目須由國際頂尖人才帶領合作，領軍者須為過去10年於香港以外院校、公私營研究機構或私人企業的研究分支工作3年或以上的研究人員，並最快可於提交申請前6個月內到任。

須確保年半內運作 至少5年

至於評審準則，政府會設立一個由學術業界和政府人士等組成的督導委員會，負責評審經秘書處初步評核的申請，參考準則包括參與學者和科學家的地位和聲譽、團隊技術與管理能力及往績、計劃的財務可持續性等。

當局表示，申請獲通過後機構須與政府簽訂協議，確保申請的研究設施項目會18個月內開始運作、運作不少於5年，表現不符者政府有權提早終止協議。

相關字詞﹕創新及科技基金 前沿科技 前沿科技研究支援計劃

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