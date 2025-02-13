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港聞

港聞二

港投伙新風天域 推港AI醫療應用

【明報專訊】香港投資管理有限公司（港投公司）昨與醫療和生命科學集團「新風天域」舉行戰略合作啟動儀式，合作協議包括雙方將運用「港澳藥械通」等政策，促進本港先進藥械和治療方案在大灣區落地，提升內地先進治療方案在港使用的可行性等。港投公司行政總裁陳家齊稱，新風天域承諾在港創建企業創投業務部門，會優先考慮以本港作為首次公開招股地點。

新風天域承諾在港設創投部門 招股首選港

新風天域集團於2016年創立，聯合創始人兼董事長為前財政司長梁錦松，總部設於香港，醫療業務在內地及香港共覆蓋59個城市，有11間綜合及專科JCI認證國際醫院、22間康復醫院，每年服務患者逾1200萬人次。

集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠稱，未來將整合資源，以科技為驅動、以人工智能賦能醫學發展為核心，助力本港與大灣區醫療生科創新發展，同時承諾每年在港舉辦峰會，以促進跨地域醫療科研及臨牀實踐協作，冀將香港拓展成全球醫療旅遊中心城市。

每年辦峰會 建國際化醫學科研平台

新風天域將透過多項舉措支持香港在醫療科研、應用及臨牀測試等項目發展，助力本地醫療科研生態圈的建構，包括打造國際化醫學科研平台，加大投入臨牀應用等項目發展，促進臨牀研究轉化、受託研究機構等領域；推進AI技術在香港醫療領域更廣泛應用等。

財政司長陳茂波致辭稱，AI和醫療科技是政府推動創科發展的重要方向，亦是港投公司的投資主題，形容港投公司選擇以醫療科技範疇的合作為今年首項活動，足見對AI和醫療科技的重視。陳家齊稱，港投公司至今累計投資逾90個項目，料今年有更多項目公布，並會在上半年訪問東盟國家，下半年則預計到訪中東。

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