渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否

大會：用他人號碼布 禁日後參賽

據網上片段，身穿號碼布編號33150的女子全馬挑戰組跑手身形健碩，戴上白色鴨舌帽及運動太陽眼鏡；其他男跑手號碼布編號顏色為黑色。翻查本報拍攝的全馬挑戰組相片，男子本地冠軍黃尹雋號碼布編號為黑色，女子本地冠軍羅映潮號碼布編號為紅色。

渣馬大會回覆查詢稱，據大會規則，使用他人號碼布及授權其他人穿戴其獲分配的號碼布均屬違規行為，將紀律懲處參賽資格持有人和非原參賽資格持有人及拒絕其參與日後由大會舉辦的賽事。

本報於渣馬網站查閱號碼布編號33150跑手，以及網上流傳該跑手成績證書列有的名字「Cao YouXuan」成績，發現該跑手紀錄已不存在。翻查大會在比賽翌日刊登於報章的千金先生/小姐名單，截至比賽當日中午12時，Cao YouXuan不在名單。由於未能確認該跑手是否香港永久居民，故未能確認號碼布編號33150跑手是否已被取消資格。

江玉歡：倘領獎金或涉盜竊

至於「代跑」會否觸犯製造或使用虛假文書，本身為執業律師的立法會議員江玉歡稱，現未有足夠證據證明該跑手觸犯相關法例，但若代跑者符合「千金先生/小姐」要求而有領取獎金，則可能觸犯《盜竊罪條例》。她認為，不論代跑有否觸及法例，跑手根本不應違運動員精神找人代跑。