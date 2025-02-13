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港聞

港聞二

貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士

【明報專訊】一輛密斗貨車昨清晨在長沙灣龍翔道失事翻側，尾隨電單車收掣不及撞上貨車，鐵騎士被貨車壓着，貨車司機被困。消防到場將兩人救出，鐵騎士一度昏迷，獲救時清醒送院。貨車司機無受傷，涉危險駕駛被捕。

事發於清晨6時許，一輛密斗貨車沿龍翔道往深水埗方向，駛至蘇屋邨對開往大埔道分岔路右彎時，失控撞向左邊石壆後翻側路中，尾隨電單車收掣不及撞向貨車，司機拋出攝入貨車底，被車身壓着昏迷，緊隨的旅遊巴及時煞停，旅巴司機協助報警。

消防到場將63歲姓劉電單車司機救出，他腳部骨折，恢復清醒，送伊利沙伯醫院救治。警方經調查，以涉危險駕駛導致他人身體嚴重受傷拘捕42歲姓陳貨車司機 。

另昨凌晨3時許，41歲姓鄧女子在柴灣道中華傳道會劉永生中學對開橫過馬路，她從路邊兩輛貨車之間走出，遭一輛的士撞倒，倒臥右邊行車線，昏迷不醒，涉事61歲姓吳司機落車查看時，另有一輛的士駛至，懷疑輾過女子，該的士其後駛離現場，吳立即報警。

警方及救護員接報到場，女傷者頭部及盆骨受傷，被送往東區醫院，經救治後回復清醒。警方在場調查期間，另一涉案離開現場56歲姓阮司機駕車折返，警方經調查後拘捕兩名司機，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷，阮同時涉及交通意外後離去及意外後沒有報警。

相關字詞﹕貨車 的士 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 交通意外

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