國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞

稱只關注英文網新聞量

控方昨就《蘋果》評論文章盤問，指部分報章內容會翻譯並發布在英文網站上，黎供稱他只關注新聞報道數量，對網站「熱門話題」、「專題」和「評論」的3個欄目不感興趣。至於實體報章，黎稱他會粗略看有什麼重點新聞，甚少閱讀社論，但會看出色的副刊文章。

「從犯證人」楊清奇早前供稱，2020年6月黎向他表示「一劍飄塵」〈不要把BLM和反送中混為一談〉的文章寫得好。黎承認看過文章，他會關注新作家，確認文章與其支持《香港人權法案》的立場一致。至於楊撰寫的〈制裁人權惡棍是釜底抽薪〉及〈中共的打壓與制裁不足畏〉，黎指楊在《蘋果》任職多年，熟知其立場，故甚少閱讀其文章；整體而言楊的立場與自己一致，惟否認知楊支持制裁。

法官李運騰問，黎早前供稱《國安法》生效後曾提醒員工小心，但「一劍飄塵」於2020年7月撰寫的文章〈美國會制裁林鄭月娥嗎？〉，討論若美國制裁中國高級官員，時任特首林鄭月娥會否倖免，《蘋果》刊登的原因為何；黎稱他無閱讀整篇文章，估計只是提出制裁的可能性，相信楊清奇會把關。李官並問，黎是否同意楊無跟從自己的指示、可謂大意，黎同意。

控方補充，文章另刊登於電子版和英文版，由羅偉光和馮偉光負責，而二人又須向時任社長張劍虹和副社長陳沛敏負責，黎的意思是否5名高層皆大意；黎表示不知張和陳有否看過文章。

另一方面，黎指自己不會指示什麼內容應翻譯並加入於英文版中，此不是其工作範疇。控方展示2020年5月至8月黎向馮偉光發送的一系列《蘋果》報道，包括〈惡法生效 兩制蓋棺 泛民7.1繼續抗爭〉、〈立會初選電子投票結果：本土派素人大勝〉等；又發信息問《蘋果》有否發布某篇報道，催促「請盡快」，和在「English News」群組質疑毋須報道與中國無關的國際新聞。

否認給編採指示

僅解釋生意原則

黎否認該些信息為編採指示，指英文版資源有限，他是解釋做生意的原則，不過同意自己持續關注英文版發展。黎憶述英文版面世初期他有給予營運建議，因該時仍處於試驗階段，直至上了軌道，他便無繼續這樣做。

法官李素蘭稱，黎先前是稱無指示英文版加入什麼內容，黎表示遺忘了英文版建立過程。法官李運騰又問，信息中黎另形容英文版的評論不錯，即黎實際上有閱覽新聞以外其餘欄目，黎承認英文版創立初期，他間中會點進其他版面。審訊下周二續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）