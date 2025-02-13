林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊

是次聆訊由首席法官張舉能、常任法官李義、常任法官霍兆剛、常任法官林文瀚，及來自澳洲的非常任法官歐頌律（James Allsop）審理。上訴方為律政司，由副刑事檢控專員黎嘉誼作代表；答辯人林卓廷則由大律師沈士文所代表。林卓廷目前就初選案服刑中，他昨日坐在犯人欄內應訊。

雙方主要爭議《防止賄賂條例》第30條(1)(b)的正確詮釋（見表）。據該《條例》，第30條(1)(a)禁止向受調查人披露他受查的事實或任何調查細節；同一條文、另一小節(1)(b)則禁止向公眾披露受調查人的身分、他受查的事實或任何調查細節。律政司主張在第30條(1)(b)中「受調查人的身分」的正確詮釋是泛指正受廉署調查的人，所涉罪行不限於該《條例》第II部所訂的貪污罪行，因此林卓廷披露游乃強就「公職人員行為失當罪」被查，已屬犯案。

律政司：立法原意防調查受影響

多名終院法官質疑律政司對相關條文的詮釋過於廣義，當中法官張舉能指出，若根據律政司的詮釋，即第30條(1)(b)只禁止向公眾披露「受調查人的身分」，但不禁止直接向受調查人本人披露「你畀廉署查緊」，即意味向公眾披露等同犯法，直接向受調查人披露卻不違法。

林方：當年修訂收窄覆蓋範圍

法官李義亦指出，難以理解直接告訴受調查人是沒有法律責任。律政司一方回應，該《條例》立法目的是防止可能危及廉署調查的情况，避免疑犯知悉而影響廉署調查；並強調這是立法機關的選擇，也要視乎披露後會引發什麼後果，因為不知道受查人會否銷毁證據。

林卓廷一方則認為，律政司的詮釋是把相關條文含意過度擴闊，從該《條例》的立法歷史可見，立法局於1996年修訂條文時，具體收窄條文覆蓋範圍，僅限於不得披露某人為第II部所訂的貪污罪行的受查人，去年高院裁定相關條文的詮釋才屬正確。惟張官提出，披露受調查人身分始終妨害調查工作，當局理應具有良好動機去禁制此類事件。林卓廷一方則稱，本案議題聚焦於相關條文在字眼上的詮釋，立法層面的問題應該在將來事件中處理。

【案件編號：FACC 8/24】