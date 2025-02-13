明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉侵資產遭索償 林明珠：家人藉官司阻爭產

【明報專訊】麗新集團創辦人「林伯」林百欣的三太顧瑞英及女兒林明珠，被指早年出任高發發展有限公司董事時侵佔資產，遭高發發展入稟民事索償，昨於高院續審。林明珠供稱本案源於爭產糾紛，家人利用官司阻止她爭取父親遺產，「難以相信兄弟姊妹為了錢，將我陷入危險的境地」。林明珠強調，兩母女無參與高發發展業務，她僅負責設計上海豪宅，生意由父親林百欣主理。

原告為清盤中的高發發展有限公司；被告為顧瑞英、林明珠和高發控股有限公司，後者是兩母女控制的英屬處女群島（BVI）公司。本案爭議為，高發發展2000年將上海匯發股份低價轉讓予高發控股，兩母女作為高發發展時任董事，有否違反受託人責任。

稱沒留意該交易 父指示簽名

林明珠出庭供稱，她沒有留意涉案2000年交易，亦沒有利用BVI公司隱瞞股份轉讓，僅受父親指示簽署文件，生意全由父親打理。原告方盤問時質疑，她在父親不知情下謀取私利，侵吞所有匯發股份；她否認說法，指問題冒犯。她又稱本案源於家人「想阻止我獲取父親的遺產」，形容是家族糾紛的籌碼。

涉案匯發股份涉及上海豪宅項目「芝大廈」。原告方指出，林百欣曾供稱「芝大廈」由各方合作促成，包括顧瑞英、基本法委員會前副主任譚惠珠和另一投資者。根據書面供辭，譚是「芝大廈」發起人，主力選址和聯絡上海官員，顧角色則較被動。

林明珠庭上反駁，「芝大廈」的念頭來自母親顧瑞英，母親某年復活節發現上海衡山路地皮，促成興建「芝大廈」。她稱譚惠珠不諳上海話，而父親撰寫供辭時患阿茲海默症，不可能記得事件。

原告指工程拖延 林：質量監控

原告方提出，林明珠設計「芝大廈」時吹毛求疵，導致工程拖延多年，林百欣一度向銀行借貸，並向顧瑞英追討欠款利息。林明珠強調父親愛做善事，不是卑劣的人，「為何說父親佔母親便宜？」她又指「芝大廈」項目因工程質量監控，非因設計問題延誤。

聆訊今續，料傳召林明珠胞弟、三房兒子林偉鈞作供。

【案件編號：HCA 494/15】

相關字詞﹕高等法院 麗新 民事索償 林明珠 林百欣

上 / 下一篇新聞

張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救
9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救
醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤
醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實
陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高
活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心