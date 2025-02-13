明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實

【明報專訊】時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，昨在區院作結案陳辭。辯方質疑女事主證供不合理，並指她事後向一名女總督察投訴，惟根據相關投訴內容，當晚女事主在殘廁內喊「唔好」，電光火石之間被告將陽具伸入女事主口內，同樣情節發生3次。辯方質疑證供「過度造作、不實」。控辯雙方已完成陳辭，案件押後至4月15日裁決，其間被告續准保釋。

被告陸振中（42歲）被控2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

質疑被非禮仍主動靠近被告

辯方表示採納書面陳辭，並就被告涉於粉嶺聯和墟熟食中心的殘廁內3度非禮X的事件作補充陳辭。辯方指，若X的證供實屬，她理應感到無助及絕望，亦會意識到進入殘廁內可能有不快的經歷。但即使X可能受到酒精影響，當晚X的行為表現與她遭受性侵的反應不符，包括如果發生了第一次非禮事件，X不可能在其後兩次事件中仍與被告一同前往廁所，亦沒有理由不在途中反抗，反而主動靠近被告。

「無同事問候」 質疑不適說法

辯方表示，當晚X並非如她形容般體虛及軟弱，因為「沒有同事問候她要否早點回家休息」、X離開食肆時能夠自行站立及揹起背囊，以及致電男友，向對方表示自己身處聯和墟。至於X事後向一名徐姓的女總督察投訴被性侵，辯方指根據徐說出X的投訴內容，當晚X在殘廁內說「唔好」時，電光火石之間被告將其陽具伸入X的口內，而且同樣情節應該發生了3次。辯方質疑這樣的證供會否「過度造作，甚至屬於不實」。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 襲擊 非禮 沙頭角 警司 陸瀚民

上 / 下一篇新聞

張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救
9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救
醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤
醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
涉侵資產遭索償 林明珠：家人藉官司阻爭產
涉侵資產遭索償 林明珠：家人藉官司阻爭產
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高
活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心