陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實

被告陸振中（42歲）被控2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

質疑被非禮仍主動靠近被告

辯方表示採納書面陳辭，並就被告涉於粉嶺聯和墟熟食中心的殘廁內3度非禮X的事件作補充陳辭。辯方指，若X的證供實屬，她理應感到無助及絕望，亦會意識到進入殘廁內可能有不快的經歷。但即使X可能受到酒精影響，當晚X的行為表現與她遭受性侵的反應不符，包括如果發生了第一次非禮事件，X不可能在其後兩次事件中仍與被告一同前往廁所，亦沒有理由不在途中反抗，反而主動靠近被告。

「無同事問候」 質疑不適說法

辯方表示，當晚X並非如她形容般體虛及軟弱，因為「沒有同事問候她要否早點回家休息」、X離開食肆時能夠自行站立及揹起背囊，以及致電男友，向對方表示自己身處聯和墟。至於X事後向一名徐姓的女總督察投訴被性侵，辯方指根據徐說出X的投訴內容，當晚X在殘廁內說「唔好」時，電光火石之間被告將其陽具伸入X的口內，而且同樣情節應該發生了3次。辯方質疑這樣的證供會否「過度造作，甚至屬於不實」。

【案件編號：DCCC 137/23】