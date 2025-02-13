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港聞二

涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」

【明報專訊】譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺案，網紅潘巧賢（Irene）和遊艇公司職員林舜涉協助蔡的前夫鄺港智乘船潛逃澳門，被控一項串謀妨害司法公正罪，案件昨日在九龍城法院續審。潘自辯稱出於「幫朋友」就租船事宜替涉案者傳話，當發現租船費由原先的3萬變為30萬元，始覺得事件「好古怪」。庭上另透露，涉案者盧曉虹（Ivy）曾問潘：「你老竇有冇辦法？」潘答：「咁細嘅事佢唔會孭。」潘解釋當時是表達回絕之意，令盧知難而退。

本案次被告潘巧賢（30歲，無業）在辯方主問下稱，其澳門友人涉案者盧曉虹於2023年2月24日表示有朋友想租船，惟當時她身處山上，「（信號）收得唔好」，因此着自己代為就涉案租船一事聯絡首被告林舜（42歲，遊艇公司職員），之後她應要求聯絡林，並替兩人傳話。

潘巧賢提到，起初獲悉租船費3萬元，但在溝通過程發現租金最終為30萬，「覺得好古怪」，於是向盧曉虹提出「可能可以直接車去澳門」，藉以試探盧，並了解對方「幫乜嘢人」和當中牽涉非法事情與否。潘憶述，盧原先沒有回應，其後才表示租船者名叫Alex，惟她不清楚Alex的身分，否認曾協助該人非法離境。潘亦重申，對租船事務和船隻航線等無認識，在事件中亦無得益，僅出於「幫朋友」協助盧和林傳達信息。

「幫朋友」代洽租船

否認悉「水警或扣船」明知非法

之後控方援引同年2月下旬，潘巧賢跟盧曉虹和林舜就租船的通訊紀錄發問。控方提到，林舜曾對潘巧賢說，「如果真係有啲水警或巡邏組扣咗隻船……嗰個人要孭飛，一定要30萬先做到」，認為潘明顯知悉事件涉及非法安排；潘不同意。

至於潘巧賢跟盧曉虹的通訊，控方說，盧曾問潘「你老竇有冇辦法」，之後潘回覆道：「我老竇呢啲咁細嘅事，佢唔會孭。」潘在庭上解釋，她當時藉上述回覆表達拒絕的意思，讓盧知難而退，又謂「我阿爸點會幫人租船，（佢）又唔識租船」。

就潘巧賢稱曾試探盧曉虹，控方指出，潘之所以試探盧，是因為知悉租船者「好可疑」，並有可能涉及非法事情；潘同意租船者「好可疑」，但不認為對方涉及非法事情，強調「可疑唔代表係非法」，租船者或有其難處。

「警方協助下」寫不實供辭

同意「叫你認謀殺都得」

另一方面，潘巧賢供稱，2023年3月7日，她被捕後曾遭受警方粗言對待，之後在警方協助下撰寫內容不真確的供辭，自言同意警民合作乃市民責任，當時亦希望盡快了事。控方稱，潘「咁大個人」，是否在遭受警員粗言等對待下，仍相信警方「真心幫你」；潘同意。控方再稱，警方是否「叫你認謀殺都得」；潘說「係」。潘巧賢作供完畢，案件押後至5月7日作結案陳辭。

【案件編號：KCCC 1111/24】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 遊艇 網紅 串謀妨礙司法公正 蔡天鳳碎屍案

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