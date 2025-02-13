明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤

【明報專訊】瑪嘉烈醫院腫瘤科懷疑爆發產志賀毒素大腸桿菌感染群組，其中一名健康年輕男醫生病發後3日死亡。有熟悉該醫生的護士向本報形容，離世醫生非常有責任心，為了能讓病人盡早電療，即使放假也會回醫院「畫CT（電腦掃描）圖」。該護士亦透露他去年7月剛通過專科考試，突然病逝令人惋惜，自己會帶着他的勇氣繼續追夢。

據悉，該名年約30歲的醫生出身醫護世家，且是家中獨子。瑪嘉烈醫院主座地下會議室設有「追思閣」供醫護悼念，昨日至周日上午8時至下午7時開放，陸續有醫護到場。

有熟悉該醫生的護士向本報形容，病逝醫生富有責任心，幾乎每日加班至晚上9至10時，更會在假期回醫院處理CT圖，為了能讓病人能盡早接受電療，並提及他去年7月剛通過腫瘤科專科考試，對其離世感到十分惋惜。

當日仍通訊嘆突然 帶其勇氣追夢

該護士表示，該名醫生病發時正在門診診症，感到不適後很快神志不清，之後失去意識，被送到急症室時情况已很差。該護士慨嘆其離世非常突然，事發當日及前一日兩人還有信息往來，希望他能安息，自己亦會帶着其勇氣，繼續追夢。

離世醫生死因暫未明。該護士澄清該名醫生去年12月曾到日本，並非有報道所指「近日曾赴日本」。據衛生防護中心資料，產志賀毒素大腸桿菌感染潛伏期為3至8日，一般3至4日。

防護中心未發現流行病學關連

是次事件涉及瑪嘉烈醫院3名腫瘤科醫生，衛生防護中心正循食物污染和環境交叉污染兩方向調查，日前在該院腫瘤科休息室採集約20個食物樣本，亦到腫瘤科辦公室、洗手間等採集逾40個環境樣本作化驗。衛生署回覆本報指，截至昨午5時，衛生防護中心未發現其他與是次群組有流行病學關連的個案，調查及化驗工作仍在進行，會適時公布結果。

食環署已派員到該院員工餐廳調查，食安中心回覆本報稱，調查仍在進行，已指示有關處所徹底清潔和消毒，並向負責人和員工提供加強食物安全和衛生教育。

袁國勇籲醫護勿隨便服抗生素

協助調查的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨在港台《千禧年代》重申不排除任何可能，指離世醫生可能因其他藥物或自身免疫病致死，需進一步調查才能確認死因。袁強調，產志賀毒素大腸桿菌較易切斷傳播鏈，市民到瑪嘉烈醫院求醫毋須擔心，並提醒有腹瀉病症的醫護不要隨便吃抗生素，以免加重病情。

相關字詞﹕醫生 產志賀毒素大腸桿菌 腫瘤科 瑪嘉烈醫院

上 / 下一篇新聞

張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救
9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實
陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實
涉侵資產遭索償 林明珠：家人藉官司阻爭產
涉侵資產遭索償 林明珠：家人藉官司阻爭產
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高
活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心