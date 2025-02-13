醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤

據悉，該名年約30歲的醫生出身醫護世家，且是家中獨子。瑪嘉烈醫院主座地下會議室設有「追思閣」供醫護悼念，昨日至周日上午8時至下午7時開放，陸續有醫護到場。

有熟悉該醫生的護士向本報形容，病逝醫生富有責任心，幾乎每日加班至晚上9至10時，更會在假期回醫院處理CT圖，為了能讓病人能盡早接受電療，並提及他去年7月剛通過腫瘤科專科考試，對其離世感到十分惋惜。

當日仍通訊嘆突然 帶其勇氣追夢

該護士表示，該名醫生病發時正在門診診症，感到不適後很快神志不清，之後失去意識，被送到急症室時情况已很差。該護士慨嘆其離世非常突然，事發當日及前一日兩人還有信息往來，希望他能安息，自己亦會帶着其勇氣，繼續追夢。

離世醫生死因暫未明。該護士澄清該名醫生去年12月曾到日本，並非有報道所指「近日曾赴日本」。據衛生防護中心資料，產志賀毒素大腸桿菌感染潛伏期為3至8日，一般3至4日。

防護中心未發現流行病學關連

是次事件涉及瑪嘉烈醫院3名腫瘤科醫生，衛生防護中心正循食物污染和環境交叉污染兩方向調查，日前在該院腫瘤科休息室採集約20個食物樣本，亦到腫瘤科辦公室、洗手間等採集逾40個環境樣本作化驗。衛生署回覆本報指，截至昨午5時，衛生防護中心未發現其他與是次群組有流行病學關連的個案，調查及化驗工作仍在進行，會適時公布結果。

食環署已派員到該院員工餐廳調查，食安中心回覆本報稱，調查仍在進行，已指示有關處所徹底清潔和消毒，並向負責人和員工提供加強食物安全和衛生教育。

袁國勇籲醫護勿隨便服抗生素

協助調查的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨在港台《千禧年代》重申不排除任何可能，指離世醫生可能因其他藥物或自身免疫病致死，需進一步調查才能確認死因。袁強調，產志賀毒素大腸桿菌較易切斷傳播鏈，市民到瑪嘉烈醫院求醫毋須擔心，並提醒有腹瀉病症的醫護不要隨便吃抗生素，以免加重病情。