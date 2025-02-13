明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救

【明報專訊】政府2023年至今年1月共收到28宗港人被誘騙至東南亞並非法禁錮的求助，現尚有9人被困，其中8人在緬甸、1人在柬埔寨。署理保安局長卓孝業昨在立法會回應議員口頭質詢時稱，緬甸尤其邊陲地帶的狀况複雜，當地政府可控制的範圍小，現正透過泰國當局協助，尋找被困港人位置及營救，強調會盡全力，「政府係會畀100%嘅努力，甚至超過100%嘅努力去做呢件事」；他指出，其間警方共拘捕11人涉誘騙他人前往東南亞。

工聯會郭偉強認為，坊間有所謂中介人將警方的低調部署轉為高調，某程度發放信息，令家屬認為交贖金等於園區會放人。卓孝業回應說，專責小組與家屬保持直接聯繫，並提醒要留意自稱中介的人「騙上騙」，詐騙贖金。

對於協助港人家屬的人，卓不點名表示，按其理解有關人士提供心理援助，協助家屬奔走，他們發放的信息均來自家屬。卓提到曾與相關人士溝通，對方理解目前不適宜披露太多營救細節，以免影響日後行動。

倘事主被迫犯法 刑責極低

被問到事主或曾從事走私、詐騙等，回港後是否要負刑責，卓孝業表示，騙徒聲稱要求事主運送貴重金屬、現金等高風險物品，但事實上這些「搵快錢機會」全是假的，至於部分人在當地被要求從事詐騙，他稱警方的調查主要圍繞事主如何被誘騙至當地，又指香港法律對相關案件無域外效力，相信事主在受壓迫下作非法行為，其刑責相當低，甚至會獲減免。

上 / 下一篇新聞

張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤
醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實
陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實
涉侵資產遭索償 林明珠：家人藉官司阻爭產
涉侵資產遭索償 林明珠：家人藉官司阻爭產
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高
活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心