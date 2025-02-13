9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救

工聯會郭偉強認為，坊間有所謂中介人將警方的低調部署轉為高調，某程度發放信息，令家屬認為交贖金等於園區會放人。卓孝業回應說，專責小組與家屬保持直接聯繫，並提醒要留意自稱中介的人「騙上騙」，詐騙贖金。

對於協助港人家屬的人，卓不點名表示，按其理解有關人士提供心理援助，協助家屬奔走，他們發放的信息均來自家屬。卓提到曾與相關人士溝通，對方理解目前不適宜披露太多營救細節，以免影響日後行動。

倘事主被迫犯法 刑責極低

被問到事主或曾從事走私、詐騙等，回港後是否要負刑責，卓孝業表示，騙徒聲稱要求事主運送貴重金屬、現金等高風險物品，但事實上這些「搵快錢機會」全是假的，至於部分人在當地被要求從事詐騙，他稱警方的調查主要圍繞事主如何被誘騙至當地，又指香港法律對相關案件無域外效力，相信事主在受壓迫下作非法行為，其刑責相當低，甚至會獲減免。