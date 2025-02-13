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港聞

港聞二

副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才

【明報專訊】國務院今年初發表《教育強國建設規劃綱要（2024-2035年）》，提出「教育強國」主題。教育部副部長吳岩南下，昨在政府總部出席特區政府主辦的宣講會，點出香港角度，「特別是要深度融入粵港澳大灣區國際科技創新中心、綜合性國家科學中心、高水平人才高地建設」。

《規劃綱要》宣講會昨日在政府總部舉行，約有400人出席，包括教育局首長級人員、政界及教育界代表等。規劃網要有兩次提及香港，包括內地要構建教育科技人才一體統籌推進機制，做法包括「對接北京、上海、粵港澳大灣區等國際科技創新中心建設，對接區域科技創新中心建設、國家高水平人才高地和吸引集聚人才平台建設，提升國家創新體系整體效能。」

據新華社報道，吳岩昨日表示，希望香港發揮背靠祖國、聯通世界的特殊優勢，進一步深化與內地教育交流，特別是要深度融入粵港澳大灣區國際科技創新中心、綜合性國家科學中心、高水平人才高地建設，為建成教育強國作重要貢獻。

陳國基稱建人才高地 推動科教興國

政務司長陳國基指出，按照中共三中全會，香港要打造國際高端人才集聚高地，指政府去年底成立由他擔任主席的委員會，從頂層推進教育、科技、人才融合一體化發展，全面落實科教興國工作。教育局長蔡若蓮則稱，教育局會增強高等教育綜合實力，以教育數碼化塑造發展新優勢。

人大代表、教聯會主席黃錦良在場發言，指《規劃綱要》提到要建設高素質專業化教師隊伍，本港教師也要不斷提升專業素養，掌握最新的教育理念與教學方法，特別在人工智能、STEAM教育等領域，推動教育創新。黃又指《規劃綱要》提出要深化愛國主義教育，本港教育界也要思考如何做好，提升學生的國民身分認同。

相關字詞﹕宣講會 大灣區 教育強國 教育強國建設規劃綱要

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