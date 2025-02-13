促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日

視乎下周當局會面結果

運輸署昨呼籲的士業界保持冷靜理性、以市民利益為重，並積極參與下周會面，為提升個人化點對點服務出謀獻策，重申年內會就規管網約車平台訂定規管立法建議。

的士業界自前年起多次計劃發起罷駛，要求當局打擊白牌車，但均未成事（見表），政府當時回應承諾會研究規管網約車平台，並提出今年內立法，惟空窗期內新加坡網約平台TADA、內地導航程式「高德地圖」均推出網約私家車服務。

香港無線電的士聯誼會前晚開會，據悉有80多人參加，包括車行及的士團體代表等。聯誼會昨發稿，指會上有人建議去信運輸署及特首，要求即時停止白牌車平台運作、大量檢控白牌車車主及司機，會上有八成人同意如未獲滿意回應將發起罷駛，如政府再坐視不理，業界會將大量的士交回政府，暫停銀行按揭供款，又稱不排除向政府索償。

倘無視 或將大量的士交回政府

主持前晚會議的聯誼會主席黃羽庭下周三將代表業界與交諮會會面。的士小巴商總會會長周國強昨向本報稱他亦將參與會面，並支持罷駛。周稱導火線在於高德地圖近日加入提供白牌車服務，「本寄望高德作為國產公司，幫我哋搞好Apps、做生意，點知只係搶晒啲司機」。他指業界無法接受年底才立法，「警察唔執法，政府又唔修例，政府去信高德，人哋都唔睬你，咁點搞？」對於業界是否視罷駛為談判籌碼，周強調「無人想示威請願罷駛」，形容屬「最後一擊」。

運署籲重市民利益 議員批要脅政府

立法會議員張欣宇稱，絕不接受部分的士業界要脅政府立法及制定政策，指罷工等同將行業矛盾轉嫁社會，只會加深公眾對行業負面觀感。他說，理解的士業界面對科技衝擊的焦慮，但「改變不會因抵制而止步」，建議的士業界把握規管網約車的時機，透過對話提出可行方案。