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港聞二

林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表

【明報專訊】前行政長官林鄭月娥的辦公室，將從金鐘太古廣場遷往灣仔入境事務大樓，裝修工程涉款約280萬元。立法會議員田北辰表示，入境事務大樓原定須於2027年底清空，配合灣仔北重建項目，但此前又指林太新辦公室至少用3年，質疑新辦公室「可以用多久」，抑或灣仔北政府大樓重建日期有變。

政務司長陳國基昨回覆立法會書面質詢稱，第四名前任行政長官的辦公室將遷往入境事務大樓23樓，現正進行裝修工程，預算費用約280萬元。他補充，位於金鐘太古廣場的辦公室現址，將於今年5月租約屆滿，業主已同意政府按目前情况交還單位，毋須還原，而此前裝修費用則為655萬元。

原定須2027年清空

至於灣仔北重建項目進展，陳國基則說，「正繼續按計劃推展」，其中已展開重置港灣消防局項目，惟沒重提供具體時間表。翻查資料，商務及經濟發展局去年1月曾回覆立法會說，預計2027年完成港灣消防局重置項目，同年年底清空3座政府大樓用地。

提出質詢的實政圓桌田北辰在facebook發文說，前任行政長官辦公室遷回政府物業，「節省租金也是好事」，惟入境事務大樓明明須在2027年底清空重建，「搬入去裝修要280萬元，可以用多久？」他另引述林鄭月娥辦公室早前回覆，新址可使用至少3年，即超越2027年，「究竟是這個辦公室只用兩年半，抑或重建計劃有變數？」

行政署其後回覆本報查詢，亦無提供重建灣仔的政府大樓時間表，指前任行政長官辦公室「會配合政府屆時因重建而需實行的搬遷計劃」，而考慮到辦公室須切合前任特首的身分，並符合位置、交通、便利會見各界人士及保安等運作要求，認為入境事務大樓「乃目前唯一合適及可用的政府處所」。

相關字詞﹕政府大樓重建 田北辰 前任行政長官辦公室 林鄭月娥

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