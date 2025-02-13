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葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票

【明報專訊】立法會昨通過由選委界何君堯提出，守護「一夫一妻、一男一女」婚姻制度的無約束力議案，要求政府防範「不良文化」，議案引發「反同」爭議。新民黨主席葉劉淑儀透露，前日有「重量級人物」要求她支持議案，而她最終投棄權票。葉太認為應尊重法庭有關同性權利的裁決，並指「一夫一妻」非中國傳統文化。政制局長曾國衞重申，政府堅決維護「一夫一妻、一男一女」婚姻制度，並正根據終院裁決積極進行為同性伴侶制訂替代法律框架的工作。

何君堯提案無約束力

69票贊成10棄權通過

終院前年在岑子杰案裁定，政府需就同性伴侶關係制訂替代法律框架。何君堯昨提出「守護本港一夫一妻、一男一女的婚姻制度」議案，以69票贊成、10票棄權獲通過。投棄權票議員包括新民黨葉劉淑儀、黎棟國、容海恩、陳家珮及何敬康、實政圓桌田北辰、「A4」聯盟林素蔚，以及選委界陳紹雄、林筱魯、江玉歡。

葉劉淑儀在會上稱，包括她在內的多名議員，前日收到一名「重量級人物」要求支持議案，惟她向對方稱難以投贊成票。記者會後查詢，她拒絕透露其身分，稱對方是「幫朋友」拉票。

葉太強調香港是法治社會，應尊重終院裁決，並指香港在70年代才廢除妾侍，「（一夫一妻）不能說是我們傳統」。對於議案促請政府防範和抵制「不良文化」，葉太指婚姻關係問題不是「非黑即白」，舉例部分市民擁有多於一名正式丈夫或妻子，反問是否也要抵制他們。「作為一個女性，我最反對有人有婚外情，如果我有黨員有婚外情，我絕不姑息，是否都要抵制這些？」

何君堯發言時，質疑近年部分終審法院審理的案件，是以平權、反歧視、多元的口號，衝擊和侵蝕傳統價值觀，認為不應因為自由、民主、包容便忘記傳統價值觀。他質疑，為同性伴侶設替代框架將帶來憲制問題，立法並非由法庭說了算，必要時應立法「取締有關判決」。除新民黨外，民建聯、工聯會、經民聯、自由黨等均支持議案。

曾國衞稱捍現制度 正訂替代框架

政制局長曾國衞表示，《基本法》明確保障「一夫一妻、一男一女」的婚姻制度，他強調終院在岑子杰案的裁決，亦指出《基本法》及《香港人權法案》保障的婚姻憲法自由只限異性婚姻，替代框架也不等同婚姻。他說，政府尊重並包容不同性傾向人士，致力建立和諧共融、相互尊重的文化。

相關字詞﹕葉劉淑儀 何君堯 同性戀 同性婚姻 一夫一妻 反同 反同性戀

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