灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤

相關團隊12月新聘 現已離職

灣航回覆稱，已從事件汲取經驗及採取多項措施，包括改善航班調配程序、加強內部溝通，以及提升團隊應對大量客戶的能力，強調會就公司營運與運物局保持緊密聯繫。

灣航上月一度解釋取消航班是因新飛機付運延誤及個別客機需定期檢查，報告則沒再提及相關原因。報告稱，取消的128個航段中，4個航段乃包機商因韓國務安發生嚴重飛機事故而取消，另新聘的管理團隊未遵照航班取消決策要求及流程，內部溝通不足。

前稱新機付運遲 今沒再提

灣航稱，涉事相關管理團隊已離職，管理層現會每周審視已規劃航班的任何改動，取消航班須經管理層檢視並授權方可執行。灣航又稱，事後已向受影響乘客退款、重新訂票或作其他補償，增聘香港電訊協助、緊急調派員工支援前線客戶服務部等，所有乘客於1月26日已獲提供解決方案。灣航亦已續聘香港電訊鞏固客戶查詢應對能力。

政府分別於1月29日及2月7日收到灣航報告，被問到政府是否接受灣航解釋、灣航取消航班的原因是否「前言不對後語」，陳美寶稱灣航由事發對外交代資料至現在有詳細報告交代始末是「一個過程」，局方盼灣航在接下來4月復活節檔期「經一事長一智」，在航班編配上有效落實報告所提措施，強化內部規劃及溝通機制，亦要為日後飛機維修及新飛機配置早做規劃。

陳美寶又說， 運物局及民航處一向有機制每半年約見航空公司，日後局方檢視航班時刻及航權分配時，會考慮航空公司過去運作及表現，確保公平、有序、有效，資源用得其所。