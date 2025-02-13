張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大

【明報專訊】著有《傾城之戀》、 《半生緣》、《色，戒》等多部作品的文壇巨匠張愛玲逝世30周年。香港都會大學昨獲捐贈數千件張愛玲文物及其摯友宋淇和宋鄺文美的遺物，包括多份手稿、書信、個人照片等，部分更從未曝光。張愛玲及宋淇夫婦遺產管理人宋以朗稱，曾接洽多間大學和圖書館，惟大多只對張愛玲感興趣，都大屬少數願同時接收並展出宋淇夫婦遺物的機構，故促成是次捐贈。都大副校長鄺志良說，校方有信心妥善保管文物，日後將設展館和文獻庫，讓公眾了解張愛玲和宋氏對華語文壇的貢獻。
管理人：多機構只顧張 少允兼收
張愛玲1920年生於上海，曾三度赴港求學創作，其間與宋淇夫婦結下深厚情誼，後遷居美國，1995年逝世，遺產由宋淇夫婦管理。二人離世後，由其子女宋以朗和宋元琳接手。
都大仍在盤點獲贈的大批遺物，除著作《異鄉記》、《重訪邊城》的真迹，亦有700多封張愛玲與宋淇夫婦40年來共約60萬字的往來書信，其中一封提到張愛玲託付遺囑予宋淇夫婦，文筆較為「跳躍」。宋以朗形容，「她（張愛玲）的中文應該是好得不得了……但我看這封信，她寫得一塌糊塗、詞不達意」。他相信張愛玲寫得較「繞圈」，因生怕遺囑讓摯友感到壓力，是愛的表現。
多張「牙牌籤」占吉凶
遺物中亦包括多張「牙牌籤」，用以占吉問凶。捐贈計劃召集人兼都大人文社會科學院副院長梁慕靈解釋，當年張愛玲心願是到美國以英文出書，起行前出於擔心，便託宋淇夫婦為她用牙牌籤占卜。校方形容這些物品不經意流露張愛玲的天真和單純。梁說，昔日外界只關注張愛玲對文壇的貢獻，惟透過研究宋氏遺物，大眾可從另一角度認識張愛玲。
聞都大學者研宋淇 願「清倉」
梁慕靈本年度（2024/25）獲教資會資助約27萬元以研究宋淇對香港文化影響，梁因而接觸宋以朗。宋以朗說，20多年來整理張愛玲和父母遺物，年紀漸長加上數量之多令他擔憂無法處理，後來得悉梁慕靈熟悉父親和張愛玲，又感受到都大的誠意，便決定「清倉」將物品一併捐贈都大。
都大去年獲批成為全港首間應用科技大學。校長林群聲表示，是次捐贈證明校方不止着重培訓專才，亦重視學生文化修養。副校長鄺志良說，文物數量較預期多，有超過60箱，現時還在整理，日後將設立1500呎展館珍藏，預計今年8月開幕。他稱正籌備公開展覽分批展出文物，亦會建立文獻庫和數碼影像典藏，惟不會全部開放。校方稱，有需要會提供典藏和其他院校合作，促進文化研究。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676