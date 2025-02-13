張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大

管理人：多機構只顧張 少允兼收

張愛玲1920年生於上海，曾三度赴港求學創作，其間與宋淇夫婦結下深厚情誼，後遷居美國，1995年逝世，遺產由宋淇夫婦管理。二人離世後，由其子女宋以朗和宋元琳接手。

都大仍在盤點獲贈的大批遺物，除著作《異鄉記》、《重訪邊城》的真迹，亦有700多封張愛玲與宋淇夫婦40年來共約60萬字的往來書信，其中一封提到張愛玲託付遺囑予宋淇夫婦，文筆較為「跳躍」。宋以朗形容，「她（張愛玲）的中文應該是好得不得了……但我看這封信，她寫得一塌糊塗、詞不達意」。他相信張愛玲寫得較「繞圈」，因生怕遺囑讓摯友感到壓力，是愛的表現。

多張「牙牌籤」占吉凶

遺物中亦包括多張「牙牌籤」，用以占吉問凶。捐贈計劃召集人兼都大人文社會科學院副院長梁慕靈解釋，當年張愛玲心願是到美國以英文出書，起行前出於擔心，便託宋淇夫婦為她用牙牌籤占卜。校方形容這些物品不經意流露張愛玲的天真和單純。梁說，昔日外界只關注張愛玲對文壇的貢獻，惟透過研究宋氏遺物，大眾可從另一角度認識張愛玲。

聞都大學者研宋淇 願「清倉」

梁慕靈本年度（2024/25）獲教資會資助約27萬元以研究宋淇對香港文化影響，梁因而接觸宋以朗。宋以朗說，20多年來整理張愛玲和父母遺物，年紀漸長加上數量之多令他擔憂無法處理，後來得悉梁慕靈熟悉父親和張愛玲，又感受到都大的誠意，便決定「清倉」將物品一併捐贈都大。

都大去年獲批成為全港首間應用科技大學。校長林群聲表示，是次捐贈證明校方不止着重培訓專才，亦重視學生文化修養。副校長鄺志良說，文物數量較預期多，有超過60箱，現時還在整理，日後將設立1500呎展館珍藏，預計今年8月開幕。他稱正籌備公開展覽分批展出文物，亦會建立文獻庫和數碼影像典藏，惟不會全部開放。校方稱，有需要會提供典藏和其他院校合作，促進文化研究。

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