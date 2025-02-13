明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高

【明報專訊】隨着本港開出的高鐵班次愈來愈多，可選的列車路線及站點持續增加，為港人北上旅遊提供多一個交通選項，專為北上高鐵遊而設計的旅遊產品亦應運而生。要提升北上高鐵遊的性價比，除了可以留意旅行社推出的自由行套票或旅行團（見表1）外，也可考慮於深圳出發，以較低高鐵票價出遊。

明報記者 劉敬華

近年由本港開出的北上高鐵列車路線愈來愈多元化，至今相關路線合計覆蓋逾90個內地城市，不乏數小時內可以到達的廣東省內省外站點，如由香港西九龍站至潮汕站的最快高鐵車程約兩小時，又如前往廣西桂林西站或湖南長沙南站的最快高鐵車程也只是大約3小時。綜合車程及費用，乘坐高鐵前往這些數小時可抵達的內地城市，性價比一般較選擇乘搭巴士或飛機為高。

往桂林長沙車程最快約3小時

以其中一個港人北上高鐵遊的熱門城市桂林為例，假設於2月15日出發，2月18日回程，若選擇乘搭飛機，參考Trip.com網站昨日的搜尋結果，並沒有香港來往桂林的直航班次選擇，最短航程的選擇為來回程均有1個停站，計及停留上海轉機的時間，去程需時7小時10分鐘，回程更需時8小時50分鐘，來回機票連稅項等雜費為1861港元。至於選擇乘坐巴士，據內地網上資訊，目前由深圳坐巴士往桂林，車程約9至12小時，單程票價介乎180至240元人民幣，即來回程票價介乎360至480元人民幣，視乎巴士公司及巴士車型而有所不同。如選擇坐高鐵前往，由西九龍站直達桂林西站車程約3小時左右，選擇一等座的單程車費為659元人民幣，來回程合計為1318元人民幣（見表2），而二等座的單程車費則為412元人民幣，來回程合計為824元人民幣。

若選擇相對省錢省時的高鐵路線出遊，還可留意個別旅遊網站提供預訂高鐵車票優惠，又或是部分旅行社提供的自由行套票及旅行團，有機會進一步提高出遊的性價比。

留意旅遊網旅行社優惠套票

以Trip.com聯同中銀信用卡推出的優惠為例，由即日起至3月31日，憑中銀信用卡及優惠碼於Trip.com預訂高鐵車票滿400港元，即減40港元。又如永安旅遊桂林高鐵自由行套票為例，該旅行社的「桂林秀峯希爾頓歡朋酒店+高鐵3至5天自由行套票」票價低至每人1194港元，當中包括高鐵來回西九站及桂林西站二等座車票及兩晚酒店住宿費。此外，不少本港旅行社的桂林高鐵4至5天團，每名成人團費可低於4000港元，部分更標榜入住當地高級酒店及全程不設自費增遊項目，也不失為扶老攜幼出遊之選。

深圳出發 選擇更多更廉宜

然而，無論是預訂高鐵票優惠、自由行套票及旅行團均有不同限制，如預訂高鐵票價優惠往往需要有指定優惠碼或信用卡，自由行套票及旅行團則設指定景點門票或酒店。若未能符合相關優惠條款，或有其他心儀酒店及景點想去，又想降低出遊高鐵車費，或可選擇於深圳乘坐高鐵，即使選擇由香港坐高鐵到深圳，再由深圳坐高鐵前往內地其他城市，車費也有機會較由香港出發廉宜，且深圳來往內地其他城市的高鐵班次選擇，也有可能較香港多。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 高鐵遊

上 / 下一篇新聞

張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
張愛玲偕摯友遺物 稿信卜籤60箱捐都大
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
50年代在港結緣成摯友 宋淇提攜張愛玲任編劇
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
灣航報告：新團隊未遵流程 致航班編排失誤
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
葉劉：重量級人物促撐「一夫一妻」議案 指非中國傳統尊重同權案判決 終投棄權票
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
林鄭灣仔入境大樓辦公室花280萬裝修 進駐3年 議員質疑不符重建時間表
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
促打擊白牌車 的士或下月罷駛5日
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
副教育部長政總宣講 盼港融入灣區創科育才
9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救
9「豬仔」仍被困 保安局：伙泰國全力營救
醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤
醫護世家獨子產志賀菌亡 瑪嘉烈同事追思 護士：逝世醫生盡責 放假回院執勤
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉助蔡天鳳前夫潛逃 網紅曾被問「你老竇有冇辦法？」
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
涉搶劫提堂後還押 黑漢警署羈留昏迷亡
陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實
陸振中控侵犯襲擊下屬 辯方結案：事主口供造作不實
涉侵資產遭索償 林明珠：家人藉官司阻爭產
涉侵資產遭索償 林明珠：家人藉官司阻爭產
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
林卓廷披露游乃強受查罪脫 律政司終極上訴 禁披露受查人不限貪污罪 官質疑太闊
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
國安法後刊制裁文 黎指下屬「大意」 承認英文版面世初期有份揀新聞
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
蘋果日報清盤案 公司一方要求押後至黎案審結
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
貨車撞壆翻側 壓傷鐵騎士
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
渣馬現男代女跑疑雲 網站未能查成績 大會未正面回應DQ否
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
港投伙新風天域 推港AI醫療應用
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
30億前沿科研支援資助 料下年度推 限八大申請
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
「太空油」列毒品 明刊憲即生效
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】政府料全運會港賽區吸逾10萬人次
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】熊貓亮相造勢浪接浪 49郵筒變打卡點
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】兩蚊搭車 林順潮倡可加可減
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】港產數學家研究 助測亞馬遜雨林非法採礦
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心
【Emily】設計營商周有意份 主題好奇心