【Emily】汽車渡輪研復辦 話可紓海隧擠塞 油蔴地小輪：畀大家重溫集體回憶

喺未有過海隧道嘅年代，汽車要過海同人一樣要搭船，油蔴地小輪喺1933年發展出本港首條汽車渡輪航線，接載車輛往返中環同昔日佐敦道碼頭，其後亦有北角至九龍城、西灣河至觀塘等航線，全盛時期油蔴地小輪有成17艘汽車渡輪。

曾有17艘 現剩5艘

不過，隨着3條過海隧道陸續通車，汽車渡輪常規航線自1998年停運，汽車渡輪亦僅剩5艘。現時除咗不定期會有屬悠閒性質、由汽車或不同團體舉辦嘅包船活動外，汽車渡輪主要為政府工作，運載危險品過海。航線包括來往觀塘、北角同梅窩等。

據Emily了解，油蔴地小輪目前每艘汽車渡輪最多可以停泊20幾架私家車，接載過百名乘客，公司期望昔日汽車渡輪連車帶人上落船嘅模式，可以幫大家慳番塞車時間，甚至減少碳排放。網上有傳今年4、5月就會復辦，油蔴地小輪噚日就向Emily賣關子，話公司仲研究緊復辦嘅具體詳情，包括航線、班次收費等，落實後會適時公布。