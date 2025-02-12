預設醫療指示條例明年生效 醫專推實務指引

政府去年刊憲《條例》，為實施AMD及「不作心肺復蘇術命令」訂立法律框架，讓成年人在有精神能力時，預先決定自己在生命末期無自決能力時，可拒絕接受維持生命治療。醫專制定的指引將涵蓋條例應用情况和實務操作，包括法律框架、AMD標準表格，紙本和醫健通的使用等範疇。

謝文華強調醫生與病人溝通的重要，若溝通得不好，日後可能出現爭議，尤其牽涉兒童和青少年、無精神行為能力作出指示的病人等。她說，指引第一項將講解預設照顧計劃，以協助醫生與病人及家屬商量，包括何時執行、由誰進行等。

新模式「能力為本」醫學教育

重可持續評估 有別單次考試

另外，醫專轄下15個學院將逐步採用以能力為本的醫學教育（CBME），新任醫專主席李錦滔稱，有別於過往單次考試的評核模式，新模式注重對學員的可持續評估和回饋，以及個人化學習。他舉例會透過手機電子檔案化應用程式，記錄每名學員完成的學習、導師回饋等，亦方便導師了解學員學習進度和有何缺乏。他指新模式以學員為中心，以結果為導向，更靈活應對不斷變化的醫療系統。